مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 117 مبايعة بقيمة 297.38 مليون درهم، منها 5 مبايعات للأراضي بقيمة 26.78 مليوناً و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 270.61 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين في منطقة وادي الصفا 6، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات بمبايعة بقيمة 4 ملايين.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليوناً بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليوناً في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليوناً في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بـ18 مبايعة بقيمة 26 مليوناً، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليوناً، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بواقع 10 مبايعات بقيمة 9 ملايين.

وسجلت الرهون 764.55 مليوناً، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 86.35 مليوناً، و51 رهن فلل وشقق بقيمة 678.2 مليوناً، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 364 مليوناً، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 245 مليوناً.

وشهدت الهبات تسجيل 5 هبات بقيمة 27.56 مليوناً، أهمها بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 12 مليوناً، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين.

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