«إمباور» تبرّد مدينة دبي للإنتاج بـ47000 طن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بدء تشغيل محطة تبريد المناطق في مدينة دبي للإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 47000 طن تبريد.

وكانت المؤسسة قد منحت العام الماضي عقداً بقيمة 197 مليون درهم، لتشييد وتجهيز معدات المحطة، التي تنتمي للجيل الجديد من محطات تبريد المناطق. وتعتبر هذه المحطة أول محطة رئيسة من أصل 3 محطات تبريد، سيتم إنشاؤها في المنطقة وبطاقة إنتاجية ستصل إلى 125000 طن تبريد عند انتهاء المشروع.

ويصل عدد المباني الموصولة بالمحطة الجديدة في المنطقة إلى 52 مبنى متعددة الاستخدامات، فيما يجري العمل على ربط 14 مبنى خلال العامين المقبلين. وتم تشغيل المحطة لخدمة المتعاملين في مدينة دبي للإنتاج، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، وحرصاً منها على توفير خدمات تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة.

تقنيات

وأوضح أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن المحطة في مدينة دبي للإنتاج ستستخدم تقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث ستضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية (TES) لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، خلال ساعات ذروة الاستهلاك، إضافة إلى استخدام المياه المعالجة TSE)) في العمليات التشغيلية للمحطة، بما يقلل من استهلاك المياه العذبة ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ولفت بن شعفار إلى أن المؤسسة راعت التوسع العمراني الحالي والمستقبلي في مدينة دبي للإنتاج فاستثمرت في تصميم وتشييد محطة مرتبطة بمركز التحكم الذكي، الذي يعمل بأنظمة متطورة، فضلاً عن شبكة أنابيب النقل والتوزيع بطول 20 كم، وبما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد وربط مختلف المحطات الموجودة في مدينة دبي للإنتاج.

استدامة

وأكد بن شعفار أن تصميم وتشييد المحطة جرى بأعلى معايير الاستدامة لضمان نيل مشروع المحطة الجديدة للتصنيف الذهبي، وفق مقياس الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، الذي يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. كما تم مراعاة المظهر العام للمنطقة والشكل الخارجي للمباني في تصميم المحطة للتناسب مع محيطها.

يّذكر أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1252 مبنى، ولأكثر من 140 ألف متعامل، كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1640 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز