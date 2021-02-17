يوم تجارب المختبر الرقمي لـ«أبوظبي العالمي» 5 أبريل

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن سوق أبوظبي العالمي، إطلاق يوم التجارب الخاص بالمختبر الرقمي، وذلك في 5 أبريل المقبل. ويمثل «يوم التجارب الخاص بالمختبر الرقمي» الانطلاقة الرسمية للسوق المفتوح الذي يأتي ضمن مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي.

ويعد بيئة افتراضية تشمل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، تمكنهم من العمل معاً لتطوير وتبني حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز الاقتصاد الرقمي. وقال إيمانيول جيفاناكس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق:

«يجمع مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي روّاد قطاع التكنولوجيا المالية لتعزيز تبني الابتكار والإبداع. وإنه ليسرنا أن نتوجه بالشكر إلى مكتب «غداً 21» على دعمه وإلى جميع الشركاء المؤسسين على مساهماتهم القيمة في تطور المختبر الرقمي بنجاح كون المختبر يمثل الجيل القادم من البيئات التنظيمية المبنية على منصات مفتوحة. كما يسعدنا أن ندعو المؤسسات المالية والشركات الناشئة والجهات التنظيمية ومجتمع التكنولوجيا المالية كافة للانضمام إلينا لجعل المختبر الرقمي المنصة الأبرز لتمكين الجيل القادم من الخدمات المالية».

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