تباين أداء الأسهم مع نهاية ماراثون النتائج السنوية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد يوم من انقضاء ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها السنوية والتي أظهرت مرونة وتماسكاً في مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، في وقت تعززت السيولة مع تخطيها 1.2 مليار درهم وتصدرها «الدار» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي».

وارتفع سوق أبوظبي 0.27 % عند 5663.85 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والخدمات، فيما تراجع سوق دبي 1.2 % إلى 2610.5 نقاط بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات

. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.27 مليار درهم منها 1.04 مليار في أبوظبي و223.8 مليوناً في دبي. وجرى تداول 339 مليون سهم، موزعة بواقع 188.8 مليوناً في أبوظبي و150.2 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 6590 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.55 %. ونزل قطاع العقار 1.49 %. وهبط قطاع الاستثمار 0.68 %. وارتفع قطاع النقل 0.31 %. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 84 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 37.5 مليونا. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.34 %، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76 %.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.61 % مع صعود «أبوظبي الأول» 0.95 % و«أبوظبي التجاري» 0.15 % فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.64%، ونما قطاع الاستثمار 0.1% .

وزاد قطاع الطاقة 0.12%، واستقر قطاع الاتصالات. وتراجع قطاع العقار 0.52 %. وتصدر«الدار العقارية» النشاط جاذباً ـ290.24 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 272 مليون درهم ثم «العالمية القابضة» 173.25 مليوناً. وحقق «إيزي ليس» أكبر ارتفاع بنسبة 6.48 %، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.03 %.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 17.35 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 30.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 30.2 مليون درهم ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 17.35 مليوناً.

إفصاحات

* حدد بنك الإمارات دبي الوطني 24 فبراير لعقد اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.4 درهم للسهم بقيمة إجمالية 2.52 مليار درهم.

* أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية في 24 فبراير لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

* زادت الأرباح الصافية لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين» إلى 33.89 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 22.06 مليون درهم في 2019.

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