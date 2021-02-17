أرباح بنوك دبي تتجاوز 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، بلوغ أصول بنوك دبي الأربعة 1.24 تريليون درهم بنهاية 2020، بزيادة نسبتها 7% أو ما يعادل 81 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في نهاية 2019، فيما تجاوزت الأرباح الصافية حاجز 10 مليارات درهم مع تأثرها بتجنيب مخصصات مرتفعة، ووصلت التوزيعات النقدية المقترحة لنحو 4.5 مليارات درهم.

وقال خبراء ومحللون إن نتائج البنوك المعلنة أظهرت تماسكاً في الأداء حيث استطاعت الصمود في وجه التحديات الناجمة عن الجائحة حتى وإن كان هناك تباين نسبي من بنك إلى آخر.

مشيرين إلى أنه رغم الظروف والتحديات الصعبة لم تحجب المصارف الوطنية التوزيعات النقدية عن المساهمين، في الوقت الذي قامت فيه البنوك حول العالم بحجب التوزيعات، الأمر الذي يؤكد تمتع مصارف الدولة بقوة وسيولة كافية تتيح لها الصمود في ظل تداعيات الجائحة.

مسج

وبحسب المسح، الذي استند إلى القوائم المالية للبنوك الأربعة المدرجة في سوق دبي المالي، استحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأصول بنحو 698.08 مليار درهم بنمو قدره 2.16%، فيما بلغت أصول «دبي الإسلامي» 289.5 مليار درهم بزيادة 24.9%، وارتفعت أصول «دبي التجاري» 10.6% إلى 97.36 مليار درهم، فيما انخفضت أصول «بنك المشرق» هامشياً إلى 158.5 مليار درهم.

أرباح

وتجاوزت الأرباح الصافية 10 مليارات درهم في 2020، بانخفاض 56.6% مقارنة بنحو 23.14 مليار درهم في 2019، في ظل اتجاه البنوك لتجنيب مخصصات مرتفعة لمواجهة تحديات جائحة «كورونا».

ووصلت أرباح «الإمارات دبي الوطني»، متضمنة الإمارات الإسلامي، إلى 6.96 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» إلى 3.16 مليارات، و«دبي التجاري» إلى 1.12 مليار درهم، فيما خسر «بنك المشرق» 1.2 مليار درهم.

وشهدت المخصصات التي جنبتها البنوك الأربعة ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 16.91 مليار درهم في 2020، بزيادة 95.12%، مقارنة بنحو 8.66 مليارات درهم في 2019.

ارتفعت مخصصات «الإمارات دبي الوطني» 64.7% إلى 7.9 مليارات، وزادت مخصصات «دبي الإسلامي» 158% إلى 4.5 مليارات، ونمت مخصصات «بنك المشرق» 177% عند 3.35 مليارات درهم، وصعدت مخصصات «دبي التجاري» 22% إلى 1.06 مليار درهم.

تحديات

ورغم التحديات والظروف الصعبة، لكن بنوك دبي واصلت سياستها فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للمساهمين، إذ وصل إجمالي توزيعات 4 بنوك لنحو 4.53 مليارات درهم منها 2.53 مليار لـ «الإمارات دبي الوطني»، و1.45 مليار درهم لبنك «المشرق»، و560.5 مليون درهم لبنك «دبي التجاري».

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