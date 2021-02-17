تجديد 6464 رخصة تلقائياً باقتصادية دبي خلال يناير

المصدر: دبي - البيان

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أنه تم تجديد 6,464 رخصة تلقائياً خلال شهر يناير 2021 توزعت على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها التجارية (4,968) بنسبة 77%، ثم المهنية (1,338) بنسبة 21%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال شهر يناير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 3,417 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 3028 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة تلقائياً حسب أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: برج خليفة، نايف، بور سعيد، المرر، المركز التجاري الأول، القرهود، الخبيصي، رقة البطين، عيال ناصر، وهور العنز شرق.

وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً خلال شهر يناير 2021 على حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 67%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 7%.

وتوزعت باقي النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، وفروع شركات/‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية، وشركات تضامنية، وشركات مساهمة عامة، وشركات توصية بسيطة، ومكتب ارتباط حكومي، ومساهمة خاصة.

تؤكد الأرقام الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ويأتي إطلاق مبادرة التجديد التلقائي، المرشحة للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة.

قنوات الدفع

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات. وتعد المبادرة هي خدمة استباقية حيث يصل المتعامل رسالة لتجديد رخصته المنتهية تضم قنوات الدفع وما على المتعامل سوى الدفع للتجديد.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏ ماكينات الصراف الآلي).

4 أنشطة غير مشمولة

يوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري وهم: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

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