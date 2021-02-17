غرفة دبي تكرم أعضاء الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة على إنجازاتهم في العام 2020، وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 مشارك.

وذلك في إطار جهودها لإبراز ريادة الشركات في مجال الممارسات المسؤولة والمستدامة، واستجابتها للتحديات الجديدة التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتقديراً لجهودهم البارزة في تأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية المؤسسية تكون فائدتها على المجتمع والقطاع الخاص.

وشارك في التكريم الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي بالإضافة إلى أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، وصناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وشملت قائمة المتحدثين في التكريم كلاً من ياسمين بيربر، مدير عام الأعمال في شركة «نستله»، وكيران كومار، مدير الصحة والسلامة والبيئة في شركة «أي بي بي ABB»، وفيني كابانتوق، مدير الموارد البشرية في «مجموعة سيركو Serco Group»، حيث شاركوا الحضور تجاربهم الناجحة مع شبكة غرفة دبي للاستدامة وأفضل الممارسات للعام الماضي.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، حيث ارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 69 شركة مع انضمام 18 شركة جديدة إلى الشبكة.

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