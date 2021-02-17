«جلفود» يجمع رواد القطاع بمشاركة 2500 شركة من 85 دولة

المصدر: دبي- البيان

يعود معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات تُقام منذ قرابة 12 شهراً، بنسخته الـ 26 ليجمع نخبة من رواد القطاع حول العالم على مدار 5 أيام من المناقشات والعروض المباشرة والشراكات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 25 فبراير.ويشارك في المعرض 2500 شركة من 85 دولة.

ويعود جلفود 2021، مستنداً إلى سجلّه الحافل الممتد لـ 34 عاماً، لينعقد على امتداد 20 قاعة عرض وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الصارمة لمركز دبي التجاري العالمي. وتشارك شركة إنغريديا الفرنسية لمنتجات الألبان القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين في المعرض لاستعراض ابتكاراتها الأولى من نوعها أمام متخصصي القطاع.

بينما تُسجل شركة أمول، ثامن أكبر منتج للألبان في العالم والتي حققت إنجازاً رائداً مؤخراً مع إطلاق 33 منتجاً في غضون ثلاثة أشهر فقط، عودتها إلى دبي من جديد من خلال المعرض.

وتعود قمة جلفود للابتكار للانعقاد، بين 22 و24 فبراير. وسيحظى زوار المعرض بفرصة لقاء مجموعة من النجوم من طهاة ومؤلفين وصناع قرار في مجال الأغذية والمشروبات، من خلال «منصة حوارات الطهاة» التي تمتد فعالياتها 4 أيام من 21-24 فبراير في قاعة رقم 8 وتضم قائمة المشاركين لهذا العام الإعلامية البريطانية هيذر ميلز، مؤسسة شركة الأغذية النباتية ڤي بايتس؛ والتي ستشارك في فعالية «حوارات الطهاة» في الساعة 1 ظهراً يوم 21 فبراير.

ويستضيف جيمس نايت باتشيكو، مقدم برنامج تشيف جي كي بي بودكاست والشيف التنفيذي في فندق «مي دبي» في مبنى ذا أوبوس الشهير من تصميم الراحلة زها حديد؛ وطارق إبراهيم، أول ماستر شيف عربي وصاحب برنامج مغامرات الشيف طارق في أستراليا على قناة فتافيت، سلسلة من الجلسات يومي 21 و23 فبراير.

وهناك جلسة بعنوان «مطبخ فاخر مع مكونات برية» يقدمها الشيف الإيطالي نوربيت نيدركوفلر الحائز على 3 نجوم ميشلان، وجلسة «شيف بلا حدود وما وراء الوصفات» للشيف جال بن موشي، ثالث طاه إسرائيلي يحظى بنجمة ميشلان.

ويُمثل إطلاق «نادي جلفود للطهاة» أبرز فعاليات اليوم الثاني من «حوارات الطهاة»، حيث يجتمع 30 من أبرز الطهاة في الإمارات لابتكار قائمة مأكولات مخصصة بشكل مباشر. كما سيتم نقل زوار المعرض إلى بعض من أفضل الوجهات في دبي، مع منافذ مؤقتة وتابعة لمطاعم زوما وبوكا وروبرتو خلال الأيام الخمسة للفعالية.

ورش عمل

ويستضيف المعرض ورش عمل «فيرست إن فوود» في 21 و23 و24 فبراير في القاعة رقم 2 والتي ستتناول مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

كما سيقدم جريج أوهانسيان، الشريك المؤسس لشركة «سوما ماتر» المتخصصة باستشارات بناء الاستدامة في الغذاء والماء والطاقة في مجلس التعاون، جلسة مدتها 60 دقيقة حول الطعام المستدام إلى جانب رها داوود، استشارية الأغذية والعافية ومؤسسة المدونة الصوتية «كوز كيتشن».

كما سيشمل البرنامج ورش عمل متخصصة للتعريف بشهادة كوشر، بإشراف الحاخام جويل وينبرجر، رئيس عمليات الهند وجنوب آسيا في وكالة اعتماد ستار كي كوشر في الولايات المتحدة.

ستستضيف مسابقة النكهات العالمية 31 طاهياً مشهوراً، بما فيهم 5 طهاة حائزين على نجوم ميشلان من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، ممّن سيقدمون جلسات تعليمية على هامش المسابقة، إلى جانب أنشطة مثل الفنون البهلوانية لصناعة البيتزا وفنون المعجنات وأسرار استخدام الدقيق في المطبخ. وتقام فعاليات المسابقة في القاعة رقم 8 طيلة أيام المعرض.

وتستضيف تجربة «المطابخ المبتكرة»، المنصة التفاعلية المخصصة لأبرز الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان لتسليط الضوء على فلسفتهم الخاصة من خلال إعداد طبق يحمل بصمتهم الشخصية، 5 من أبرز الطهاة مثل:

الشيف نوربيت نيدركوفلر، الحائز على 3 نجوم ميشلان والذي يقع مطعمه سانت هوبرتوس عند سفوح الدولوميت ويشتهر باستخدام المكونات المزروعة في سلسلة الجبال الإيطالية فقط؛ وماركو ساكو، مؤسس مطعم بيكولو لاجو الحائز على عدة جوائز ويتميز بموقع فريد وسط بحيرة ميرجاتزو الإيطالية؛ والشيف الألماني رينيه فرانك، رئيس الطهاة والمالك المشارك لمطعم كودا في برلين وهو أول مطعم للحلويات في العالم يحصل على نجمتي ميشلان؛ والشيف البرتغالي روي سيلفستر؛ والشيف الإسرائيلي جال بن موشي، الذي حاز مطعمه بريسم في برلين على نجمة ميشلان في عام 2020.

واستقبلت جوائز جلفود للابتكارهذا العام 250 طلباً للمشاركة من 44 بلدا حول العالم. وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 فئات خلال المعرض. وستستعرض مسابقة جلفود العالمية للطهي المهارات المبتكرة في تحضير وإبداع نكهات مذهلة ودمج المكونات، عبر تنافس 4 فرق عالمية بقيادة نخبة من الطهاة على إعداد قوائم طعام استثنائية للفوز بالبطولة.

وتقام مسابقة الإمارات لتحضير القهوة بشكل سنوي. وسيتنافس المتسابقون على مدار جولتين في إعداد ثلاثة مشروبات فردية وتقديمها للجنة التحكيم المكونة من نخبة الخبراء في قاعة زعبيل رقم 6 خلال الفترة من 21 – 24 فبراير.

الأعمال والسلامة

ويعتمد معرض جلفود 2021 مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة. وأثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة، وتُعد استضافته لأسبوع جيتكس للتقنية، خير دليل على هذه الإمكانات.

واستضافت الفعالية، التي انعقدت في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الزوار المحليين والدوليين، الذين أعرب 96% منهم عن حصولهم على تجربة «آمنة» و«آمنة للغاية» أثناء حضور المعرض.

عرض عينات المنتجات

نظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية، فقد تم تشديد البروتوكولات الموثوقة المعمول بها لدى مركز دبي التجاري العالمي ضمن نسخة جلفود لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه. ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية لضمان صحة وسلامة جميع الحاضرين.

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