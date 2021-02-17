«القابضة» تختار بنوكاً لتمويل استحواذ

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة القابضة ومقرها أبوظبي اختارت مجموعة من البنوك، للحصول على قرض بنحو مليار دولار، لدعم استحواذها على 45% في شركة «لويس دريفوس» لتجارة السلع.

وأعلنت القابضة في نوفمبر توقيع اتفاق للاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 45% في شركة «لويس دريفوس»، وهو ما سيكون أول استثمار خارجي في شركة تجارة السلع المملوكة لعائلة في تاريخها الممتد 169 عاماً. وقال اثنان من المصادر: إن مجموعة من البنوك، منها الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وإنتيسا سان باولو وناتيكسيس، ستقدم على الأرجح تمويل هذا الاستحواذ.

وقال إن «روتشيلد» يقدم المشورة للقابضة في ما يتعلق بجمع الأموال، وهو ما من المقرر إتمامه في الأسابيع المقبلة. وقالت «لويس دريفوس»: إن الجدول الزمني لإغلاق الصفقة لم يتغير، ولا يزال من المتوقع إتمامها بحلول منتصف العام الحالي. ولم تكشف عن سعر الصفقة، لكنها قالت إن 800 مليون دولار على الأقل من عوائدها ستخصص لسداد قرض مليار دولار، استخدمته الشركة لإنقاذ شركة السكر والإيثانول البرازيلية «بيوسيف».

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