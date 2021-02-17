«البنك العربي» يتيح خصومات حصرية لموقع «رينتال كارز» لتأجير السيارات

المصدر: دبي –البيان

أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً ترويجياً خاصاً بالتعاون مع موقع «رينتال كارز Rentalcars» العالمي لتأجير السيارات.

ويقدم العرض الجديد لحاملي بطاقات البنك في دولة الإمارات خصماً بنسبة 10% لدى استخدامهم بطاقاتهم عند استئجار السيارة من الموقع. ويعتبر البنك العربي أول بنك في المنطقة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع موقع «Rentalcars» العالمي لتأجير السيارات، والذي يقدم خدماته في أكثر من 160 دولة في العالم ويوفر خدمة استئجار السيارات عبر أكثر من 6000 موقع.

ويتيح العرض الجديد لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع وبطاقات التسوّق عبر الإنترنت من البنك العربي الحصول على خصم بنسبة 10% على خدمة استئجار السيارات، وذلك عبر رابط خاص بالبنك العربي وموقع «Rentalcars»، والذي يمكن للعملاء من خلاله الدخول بمنتهى السهولة وانتقاء السيارة الملائمة والحصول على الخصم تلقائياً.

وتعليقاً على هذا التعاون المشترك، قال رامي جودة - رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الإمارات: «إننا في البنك العربي نسعى باستمرار إلى الاهتمام الدائم باحتياجات عملائنا المتنوّعة والمتطوّرة ومواكبتها، وتقديم العروض القيمة والحصرية لهم».

وأضاف: «يُمكّن هذا العرض عملاءنا من حملة بطاقات البنك العربي في الإمارات، الحصول على خصم حصري على خدمة استئجار السيارات، من خلال الرابط الخاص لعملاء البنك العربي على موقع»Rentalcars«، حيث سيوفّر لهم تجربة حجز مرنة وسلسة».

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية عبر الانترنت «عربي أون لاين».

والاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك العربي الدفع من خلال هواتفهم الذكية باستخدام خاصية الدفع اللاتلامسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز