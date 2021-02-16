83400 مليونير في الإمارات و13 مليارديراً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت الإمارات ودبي دول ومدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إجمالي حجم الثروات الخاصة المملوكة لسكانهما في العام الجاري، وفقاً للبيانات الواردة في «تقرير الثروات بالشرق الأوسط في 2021» الذي صدر أمس عن مؤسسة «نيو ورلد ويلث» المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات.

فعلى مستوى الدول، تصدرت الإمارات دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة مملوكة لدى سكانها بلغ 870 مليار دولار، فيما جاءت إسرائيل في المركز الثاني بثروات خاصة قيمتها 784 مليار دولار، وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 542 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين يعيشون في الإمارات بلغ هذا العام 83.400 شخص.

يذكر أن «نيو ورلد ويلث» صنفت الإمارات في سبتمبر الماضي في المركز الأول عربياً والسادس عالمياً في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء لعام 2020، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، وبارتفاع في عددهم بنسبة 2% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويُقصد بذوي الثروات الفائقة هم الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولاً مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وبلغ عدد سكان الدولة الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة لكل منهم 10 ملايين دولار فأكثر 3600 شخص، بينما بلغ عدد المليارديرات ضمن سكان الإمارات 13 مليارديراً لتتصدر بهم الدولة عربياً، فيما حلت في المركز الثاني إقليمياً بعد إسرائيل التي يعيش بها 22 مليارديراً.

وتصدرت الإمارات عربياً وجاءت في المركز الثاني إقليمياً أيضاً في نسبة نمو الثروات الخاصة على مدى العقد الممتد من عام 2010 إلى 2020، حيث بلغت نسبة النمو خلال هذا العقد 24%. وكانت الصدارة الإقليمية من نصيب إسرائيل أيضاً بنسبة نمو بلغت 35%. وحلت السعودية ثالثة بنسبة 3%، فيما سجلت باقي دول المنطقة نسب نمو سلبية في الثروات خلال العقد المذكور.

كما تصدرت الإمارات إقليمياً في نصيب الفرد الواحد من الثروات الخاصة، بنصيب بلغ 89.000 دولار، وجاءت إسرائيل ثانية بنصيب 86.500 دولار، وحلت قطر ثالثة بنصيب 71.300 دولار.

وعلى مستوى المدن، تصدرت دبي مدن المنطقة بإجمالي ثروات خاصة بلغت قيمتها 517.000 مليار دولار، وبفارق شاسع عن تل أبيب، التي حلت ثانية بثروات قيمتها 304.000 مليارات دولار.

وتصدرت دبي أيضاً في عدد الأشخاص فائقي الثراء بين سكانها، حيث بلغ عددهم 52.100، وبفارق شاسع أيضاً عن الثانية، تل أبيب، التي يعيش فيها 41.100 شخص فائق الثراء.

وتصدرت دبي للمرة الثالثة في عدد الأشخاص الذين يملكون 10 مليارات فأكثر لكلِ منهم، حيث بلغ عددهم 2430 شخصاً، فيما جاءت تل أبيب ثانية بعدد 2190 شخصاً.

وبلغ عدد المليارديرات في دبي 10 مليارديرات لتتصدر بهم عربياً وتأتي في المركز الثاني بعد تل أبيب، التي بلغ عدد المليارديرات فيها 12 مليارديراً.

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