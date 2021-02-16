"اقتصادية أبوظبي" تُغلق 354 منشأة تجارية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية

المصدر: أبوظبي - البيان :

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 354 منشأة تجارية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس "كوفيد-19" ضمن حملات التفتيش المتواصلة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.



وأوضحت الدائرة أنه تم إغلاق 29 منشأة تجارية مخالفة لتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تمارس أنشطة تجارية وخدمية متنوعة على مستوى الإمارة فيما قامت بإغلاق 325 منشأة أخرى بمدن الإمارة (أبوظبي - العين - الظفرة) بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 بين العاملين في هذه المنشآت.



ووجهت اقتصادية أبوظبي أصحاب الأعمال التجارية في الإمارة بضرورة تنفيذ أقصى درجات المسؤولية المجتمعية والوعي الصحي والتقيد بالقرارات الصادرة عن الجهات واللجان الرسمية لمواجهة الجائحة مؤكدة على أهمية دور أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت في تعزيز جهود الجهات المختصة للحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات والمساهمة في تهيئة الظروف لعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وكامل طاقتها من خلال إتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة للعاملين وخاصة من مقدمي الخدمات لكافة المتعاملين.



وأكدت الدائرة حرصها على عدم التهاون في متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال التجارية بالقرارات الوقائية المعتمدة ، واتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على كافة المنشآت المخالفة بهذا الشأن داعية أصحاب الأعمال والعاملين بالمنشآت التجارية إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.



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