دبي أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي ثروة الأفراد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مؤسسة «نيو ورلد ويلث» المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات أن دبي أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي الثروة التي يمتلكها الأفراد في المدينة، حيث تشمل الصناعات الرئيسية في دبي الخدمات المالية والسلع الأساسية والنفط والغاز والنقل والفنادق وقطاع التجزئة والعقارات.

وقالت إن دبي هي المحور الرئيسي لقطاع الصناعات والخدمات الفاخرة في الشرق الأوسط، حيث يدر هذا القطاع عائدات على الإمارة تبلغ حوالي 7 مليارات دولار سنويا.

وأضافت نيو وورلد ويلث أن قطاع الأزياء الفاخرة في دبي ذو قيمة كبيرة جدًا، حيث تملك معظم العلامات التجارية العالمية للملابس الفاخرة متاجر في دبي مول ومول الإمارات.

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