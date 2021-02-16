بنك الإمارات دبي الوطني يوقع اتفاقية شراكة مع متلايف لتقديم حلول ومنتجات التأمين لعملائه

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة متلايف، إحدى كبرى شركات التأمين على الحياة في العالم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير منتجات وحلول التأمين لعملاء البنك ضمن أقسام حلول إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي اتفاقية الشراكة لتوفر للعملاء مجموعة شاملة من حلول الحماية والادخار المصممة حسب احتياجاتهم، وتشمل التأمين على الحياة والحوادث والتأمين الصحي. وسيتسنى للعملاء فرصة الاستفادة من مجموعة من الخطط طويلة الأجل التي توفر تغطية حماية عالية إلى جانب خيارات التأمين ضد الأمراض المستعصية والإصابات المسببة للإعاقة.

ويمكن للعملاء أيضاً الحصول على خطط الحماية مدى الحياة، والتي تسمح بتقديم المساهمات لعدد محدد من السنوات وتوفر تغطية تأمينية مدى الحياة، إضافة إلى حلول الادخار والخطط للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتغطي الالتزامات المتعلقة بالأعمال وتوفر تغطية تأمينية للمسؤول الرئيسي في الشركة.

وتُظهر أبحاث العملاء التي أجرتها شركة متلايف أن 60 % من المقيمين في الإمارات لا يتمتعون بتأمين مناسب ولا تغطي خططهم التأمينية الحالات الطارئة على غرار الحوادث والأمراض المستعصية، ويسعى العديد منهم للحصول على خطط تأمين جديدة في المستقبل القريب.

وستسهم خطط التأمين في توفير مزيد من المرونة في خيارات السداد وتحسين شروط التغطية للعملاء، كما ستقدم أطراً زمنية شفافة للدفع، علاوة على فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً ويمكن خلالها للعملاء رد الخطة دون أي التزامات أو رسوم. ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني تقديم طلب إلى مدير علاقات العملاء، أو مسؤول الفرع أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، ليتواصل خبراء التأمين في متلايف مع مقدم الطلب لدراسة الاحتياجات بدقة وتقديم الحلول المناسبة.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مع متلايف لتمكين عملائنا من الحصول على أفضل منتجات وحلول التأمين لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم المالي على المدى الطويل، وخاصة في أعقاب الوعي المتزايد بأهمية الاستعداد لمواجهة كافة الظروف المالية الطارئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز