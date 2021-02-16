أغذية والفوعة تستعرضان منتجاتهما في معرض جلفود 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية عن مشاركتها في معرض جلفود 2021، الذي يُعد أكبر معرض سنوي لتجارة المواد الغذائية والمشروبات في العالم، والذي سوف يقام في الفترة بين 21 و25 فبراير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

وستعرض أغذية محفظتها الواسعة من المنتجات والتي تضم مجموعة فريدة من الأطعمة والمشروبات والعلامات التجارية ذات القيمة التي يتم توفيرها داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. فيما سيكون لشركة الفوعة، المتخصصة في إنتاج ومعالجة التمور والتي استحوذت عليها مجموعة أغذية خلال الفترة الأخيرة، منصة منفصلة خلال المعرض الذي يستمر 5 أيام.

ويعد معرض جلفود أحد المعارض التجارية الرئيسية للأغذية والمشروبات في المنطقة والذي يجمع أكبر العلامات في القطاع للتواصل واستكشاف أحدث المنتجات ومشاركة الابتكارات في مجال التكنولوجيا والبيع بالتجزئة. وتهدف مجموعة أغذية من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على منتجاتها وأحدث الابتكارات والمرافق إلى جانب إقامة شراكات جديدة خلال الحدث.

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