اللجنة العليا لجائزة غرفة عجمان للأعمال تبحث استعدادات حفل تكريم الفائزين

المصدر: عجمان - (البيان)

ناقشت اللجنة العليا لجائزة غرفة عجمان للأعمال، آخر مستجدات عمل الجائزة وسبل الاستعداد لحفل التكريم للجهات الفائزة ضمن 6 فئات هي: المسؤولية المجتمعية للشركات، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التوطين والابتكار.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر غرفة عجمان، أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان ـ أعضاء اللجنة العليا للجائزة. وأكد الحضور أهمية الجائزة ودورها في توفير منصة لتسليط الضوء على أفضل ممارسات منشآت القطاع الخاص في الإمارة، وتعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة والملهمة للجهات الفائزة بمختلف فئات الجائزة، الأمر الذي يعزز ريادة إمارة عجمان كوجهة محلية وإقليمية ودولية جاذبة لمزاولة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع الحضور على تقرير حول نتائج عمليات التقييم على أيدي محكمين معتمدين، وجهود اللجنة المنظمة في التواصل مع الشركات والمصانع المشاركة وتنظيم الجلسات التوعوية للتعريف بآليات التقييم والمعايير المطلوبة، كما تناول الاجتماع أهمية تنوع فئات الجائزة، الأمر الذي يسهم في توسيع دائرة المشاركة وزيادة استفادة القطاع الخاص في الإمارة بشكل عام.

وأوضح ناصر الظفري، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن غرفة عجمان تستهدف من الجائزة في نسختها الأولى فتح مجالات واسعة للتواصل مع النخبة من أصحاب الأعمال وتحسين وتطوير السمعة للجهات الفائزة، وتقدير الشركات الرائدة في الإمارة، وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الفائزة، موضحاً أن اللجنة المنظمة وضعت جملة من المعايير المعتمدة محلياً وإقليمياً على يد مجموعة من الخبراء والمحكمين لاختيار أفضل المشاركات في فئات الجائزة.

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