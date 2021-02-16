وكالة مطار الشارقة للسفريات وكيلاً لمبيعات الخطوط الباكستانية بالشارقة والمناطق الشمالية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا»، توقيع اتفاقية وكيل عام للسفريات مع شركة الخطوط الجوية الباكستانية، تتيح بموجبها الشركة لـوكالة «ساتا» تقديم جميع خدمات مبيعات تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الباكستانية، والترويج للشركة من خلال فروعها في الشارقة والإمارات الشمالية، إضافة إلى موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك على هامش افتتاح شركة الخطوط الباكستانية مكتبها الجديد في الشارقة بحضور علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، وشاهد مغول المدير الإقليمي للخطوط الجوية الباكستانية، وأرشد منير مدير عام وكالة مطار الشارقة للسفريات، وعدد من المسؤولين، حيث تشغل الخطوط الجوية الباكستانية نحو 17 رحلة أسبوعية بين الشارقة وكل من بيشاور، ولاهور، وإسلام أباد، ومولتان، وسيالكوت وكراتشي وتوربات.

يأتي ذلك امتداداً للخطة الاستراتيجية لوكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» التي تهدف إلى تعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطة «ساتا» الرامية إلى توسيع شبكة عملها في الإمارات.

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