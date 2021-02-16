20 مليون زيارة للبوابة الرسمية لدولة الإمارات خلال عام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد زيارات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.AE إلى ما يقارب 20 مليون زيارة خلال عام 2020، مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين بلغ عدد مستخدمي البوابة في العام الماضي 12.2 مليون مستخدم مقابل 8 ملايين مستخدم في عام 2019.

وتعكس هذه النتائج أهمية البوابة كمنصة رقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وتبيّن في جانب منها الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة على مستوى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها.

كما تعكس اعتماد الجمهور على البوابة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات الحكومية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر البوابة الرسمية العديد من الخدمات الحكومية السريعة والتي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

وحول هذا الإنجاز قالت أحلام عبدالرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالهيئة: "تشكل البوابة الرسمية للدولة الوسيلة الأسرع والأكثر موثوقية لجميع الناس للحصول على أهم المعلومات حول دول الإمارات والاطلاع على كافة القرارات والتشريعات التي تصدرها حكومة الدولة، والاستفادة من مئات الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الجهات الحكومية. إن البوابة الرسمية للدولة ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل أصبحت داعماً رئيسياً لمؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا. وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم".

وأكدت الفيل، على أن البوابة الرسمية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه عملية التحول الرقمي في الدولة من تقدم وأضافت بالقول: "إن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال العام الماضي أكد للجميع صوابية النهج الذي انتهجته حكومة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة بالإسراع في عملية التحول الرقمي، وتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، لقد استطاعت دولة الإمارات تخطي هذا التحدي الكبير بسهولة ويسر معتمدة على ما حققته الجهات الحكومية من نجاحات في عملية التحول الرقمي خلال الأعوام الماضية".

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر الموضوعات زيارة على البوابة الرسمية للدولة كانت التأشيرات وبطاقة الهوية، والعدل والسلامة والقانون، والتوظيف وأنظمة العمل، والسفر والإنتقال إلى دولة الإمارات.

كما أشارت الهيئة إلى أن أبناء الجالية الهندية كانوا الأكثر زيارة للبوابة ومن ثم أبناء المملكة العربية السعودية، ومن ثم أبناء جمهورية مصر العربية.

يذكر أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات تتكون من أربعة أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وباب عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام. ويتناول باب المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة. ويغطي الباب الثاني تاريخ الدولة بعصورها المختلفة، كما يغطي خطط واستراتيجيات الدولة لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة. كما يغطي هذا الباب جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي باب المشاركة الإلكترونية، تتعدد قنوات التواصل مع حكومة دولة الإمارات، حيث يتضمن الباب منصات للمشورة والمحادثة الفورية، وغيرها.

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