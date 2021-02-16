"الخليج للملاحة" توقع مذكرة تفاهم مع شركة يونانية للاستحواذ على أسطول ناقلات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "إمباير للملاحة" اليونانية.

وتنص المذكرة على عقد شراكة إستراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال استحواذ شركة الخليج للملاحة على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة (Dry Bulk)، مما سيساهم في تنويع استثمارات الشركة وتعزيز قدرتها في الدخول الى أسواق جديدة وتوسعة قاعدة عملائها.

تمتلك شركة "إمباير للملاحة" اليونانية اسطولاً متنوعاً وحديثاً يتكون من 20 سفينة نقل مواد بتروكيماوية و16 سفينة بضائع صب جافة (Dry Bulk). ويقع مقر الشركة التي تم تأسيسها عام 2009 في العاصمة اليونانية أثينا، وهي شركة مختصة في مجال الإدارة التجارية والفنية لسفن ناقلات المواد النفطية والكيماوية وغيرها، وتعد "امباير للملاحة" واحدة من أهم الشركات الكبرى الملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة وفق المعايير الدولية في جميع عملياتها.

وستدعم هذه الاتفاقية العمل على تطوير الأسطول البحري للخليج للملاحة وستسهم في تعزيز دورها في قطاع النقل البحري بشكل عام، علاوة على تعزيز الاستفادة مما تطرحه الشراكة من فرص واعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من الفوائد والخبرات المتبادلة بين الجانبين وبما يتماشى مع خطط الشركة المستقبلية في توسعة نطاق أعمالها وتنويع اسطولها البحري.

وستتم عملية الاستحواذ بعد الحصول على كافة الموافقات الضرورية لإتمام العملية. ومن المتأمل أن يتم توظيف الناقلات الجديدة مع عملاء محليين وفي دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أعلى فائدة مرجوة وبما يسهم في ارتفاع عائدات الشركة مستقبلاً.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية بداية عنوان لشراكة أكبر وعلى نطاق أوسع، حيث أن شركة «إمباير للملاحة» تتواجد في عدة مناطق جغرافية، وتمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة وشراكات مع مؤسسات عالمية كبيرة في العديد من الدول.

وتتطلّع شركة الخليج للملاحة القابضة من خلال هذا التعاون إلى المضي قدماً نحو تحقيق الريادة في مجال الملاحة البحرية على النطاقين الإقليمي والدولي وبما يسهم في تحقيق المزيد من العائدات والأرباح التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

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