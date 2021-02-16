«ويلو الشرق الأوسط» تستحوذ على «بامبس برو»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ويلو الشرق الأوسط»، الشركة الألمانية لتصنيع المضخات الحديثة والأنظمة المتقدمة، أمس، استحواذها على «بامبس برو»، وهي شركة متخصصة بتوفير خدمات وحلول المضخات تحت مظلة «دايركت تريد هاوس إنترناشيونال».

وسيتم من خلال عملية الاستحواذ إنشاء وحدة أعمال جديدة مع الاحتفاظ بإسم «بامبس برو»، على أن تتم إدارتها وتشغيلها كشركة تابعة لـ «ويلو».

وتم توقيع الاتفاقية في مكتب شركة «ويلو الشرق الأوسط»، الواقع في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وذلك بحضور يانز داليندورفر نائب الرئيس الأول - المبيعات الإقليمية في الأسواق الناشئة في «مجموعة ويلو»، وياسر ناجي مدير عام «ويلو الشرق الأوسط»، مدير مبيعات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيجان شيباني رئيس مجلس إدارة «دايركت تريد هاوس إنترناشيونال».

وقال ياسر ناجي: توقيع اتفاقية الاستحواذ مع «بامبس برو»، خطوة هامة، من المتوقع أن تعزز الحضور القوي لـ «ويلو»، باعتبارها مزوداً رائداً للحلول المبتكرة. وكلنا ثقة بأنّ الاتفاقية ستعود بالنفع على الجميع.

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