أول امرأة وأول أفريقية مديراً لمنظمة التجارة العالمية

المصدر: جنيف ـ وكالات

صادقت منظمة التجارة العالمية اليوم على تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، أمس في منصب مدير عام المنظمة لتكون لتكون أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن «أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويلا في منصب المديرة العامة».

وأضافت أن وزيرة المالية النيجيرية السابقة وخبيرة البنك الدولي ستتولى منصبها في الأول من مارس.

وقالت المديرة الجديدة في بيان: «أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية لهو أمر ضروري إذا ما أردنا أن نتعافى سريعاً وتماماً من الدمار الذي تسببت به جائحة كوفيد 19، تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن بالعمل معاً، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة الصحة العالمية أقوى، وأكثر مرونةً، وأفضل تأقلماً مع الواقع».

وتنتهي مدة ولايتها القابلة للتجديد في نهاية أغسطس من عام 2025.

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