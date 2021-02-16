«طيران الإمارات»: 5 عوامل تعزز تعافي السفر

المصدر: دبي – عمرو عادل

توقع عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» تعافي الطلب على السفر خلال الصيف المقبل نتيجة خمسة عوامل منها ارتفاع أعداد الحاصلين على لقاحات «كوفيد-19» حول العالم، ووجود تقييم أدق للسلالات الجديدة، وتخفيف قيود الدخول في عدد من الدول، والتوسع في تطبيق جواز السفر الرقمي، وتزايد الرغبة في السفر مع موسم الإجازات.

وأضاف أن بعض الدول أعلنت عن سعيها لتخفيف قيود السفر على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح من ناحية الفحوصات ومتطلبات السفر ما يعد أمراً إيجابياً نحو تعافي القطاع وزيادة الطلب على السفر، مؤكداً أن ارتفاع نسبة التطعيم في دولة الإمارات سيساهم في زيادة حركة السفر وتعزيز ثقة الزوار في السوق السياحي المحلي.

وأضاف إن إيرادات الشحن فاقت توقعات الناقلة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الطلب المتزايد المتوقع استمراره حتى نهاية العام، ما دفع «طيران الإمارات» إلى تحويل 17 طائرة ركاب من طراز «بوينج 777» للشحن، في حين أن إيرادات سفر الركاب تشهد تذبذباً متواصلاً، لافتاً إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» وقعت عقوداً مع دول عديدة، من بينها الهند والبرازيل لنقل لقاح «كوفيد-19» من المصانع إلى وجهات الاستخدام. وقال إن «طيران الإمارات» ستبدأ تجريب جواز السفر الرقمي خلال أبريل.

إلى ذلك، قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لوكالة رويترز، إنه متفائل بأن الطلب على السفر سيزيد مع تسارع وتيرة اللقاحات، لكنه توقع أن عودة المطار إلى أرقام ما قبل الجائحة سيستغرق وقتاً. وقال «السفر عبر القارات سيظل يشكل تحدياً». ودعا الدول إلى الانتقال إلى استراتيجية «إدارة المخاطر الآمنة» بدلاً من «تفادي المخاطر» والتي تركز فيها التدابير الصارمة.

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