«جيون» يحاكي تراث دبي في الخليج التجاري

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر )

توشك شركة «آر كيه إم درر» العقارية، على إنجاز تحفتها المعمارية «جيون» المكونة من برجين سكنيين يضمان 347 وحدة سكنية ويقعان على ضفاف قناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري.

ويستوحي المشروع تصميمه الهندسي من تجارة اللؤلؤ في دبي، إذ ترمز اللؤلؤة إلى الفخامة والإنجاز والإبهار، ولذلك يحاكي التصميم محار اللؤلؤ بنكهة عصرية تمزج بين التراث والقيم الطموحة لمتطلبات العصر، فيما يحاكي التصميم المعماري الداخلي الحياة البحرية بكافة تفاصيلها، فمن الردهة الأساسية إلى الإضاءة إلى منصة الاستقبال تأتي تفاصيل التصميم الداخلي لتعكس فكرة الموج والأصداف ولآلئ «الجيون» الشهيرة في أسواق اللؤلؤ.

وعملت الشركة على توظيف المساحات بطريقة ذكية تعكس فضاء مريحاً من خلال استخدام التصميم الحديث بما في ذلك الخطوط المنحنية وتعدد الطبقات لإبراز العمق، والتوازن بين الأشكال الثابتة والديناميكية لزيادة شعور الانسجام بين التراث والحداثة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز