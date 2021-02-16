«تبريد» تدرس صفقة في مطار دبي

المصدر: (دبي - رويترز)

قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة بدبي أمس إن الشركة مهتمة بالاستحواذ على وحدة تبريد المناطق التي تخدم مطار دبي الدولي.

وقال اللمكي لوكالة رويترز «مطار دبي في السوق. نفحصه. سنرى كيف يسير الأمر».

وتخدم الشركة عبر 86 محطة تبريد، مشروعات مثل برج خليفة، وأوبرا دبي ودبي مول.

وأبلغ مصدران لرويترز في نوفمبر أن دبي تدرس بيع حصة أغلبية في عمليات أنظمة التبريد في المطار، فيما قال أحد المصدرين إنه جرى تعيين ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة بشأن البيع. وذكرت وكالة بلومبرج في نوفمبر نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها أن النشاط يُقيم عند نحو 750 مليون دولار.

وقال اللمكي إن تبريد جمعت 500 مليون دولار في أكتوبر عبر إصدار سندات. وأضاف أن الشركة، المملوكة جزئياً لمبادلة وإنجي الفرنسية، لديها أموال كافية من الإصدار للعمل في «واحدة أو اثنتين» من الصفقات الأخرى. لكنه قال إن تبريد ربما تدرس أدوات تمويل إضافية.

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