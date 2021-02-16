حكم لصالح بنك أبوظبي التجاري في قضية «إن إم سي»

المصدر: (دبي - البيان)

حصل بنك أبوظبي التجاري على أمر من المحكمة العليا في لندن، بتجميد أصول 6 من التنفيذيين وكبار الملاك في مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية».

ووفقاً لصحيفة «الفايننشال تايمز»، صدر أمر المحكمة ضد المالكين السابقين للمجموعة «بي آر شيتي»، ومستثمرَيْن إماراتييْن، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق واثنين من كبار المسؤولين الماليين. وجاء أمر المحكمة بعد مطالبة بنك أبوظبي التجاري بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن التزوير والتآمر الاحتيالي، وهي تهم تواجهها المجموعة.

يُشار إلى أن البنك منكشف على مجموعة «إن إم سي» بما يزيد على مليار دولار.

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