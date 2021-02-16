24.5 مليوناً أرباح «ديار للتطوير» التشغيلية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «ديار للتطوير»، نتائجها المالية الأولية غير المدققة، للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وبلغت إيرادات الشركة 412.9 مليون درهم، وذلك مقابل 603.7 ملايين درهم في 2019. كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة، مبلغ 24,5 مليون درهم. وبسبب تأثيرات جائحة «كورونا» في قطاع العقار والضيافة والسياحة، سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم، نتيجة أخذ مخصصات، وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: شهد عام 2020، تحديات كبيرة، نتيجة جائحة «كورونا»، وتأثيراتها على جميع القطاعات. وحرصنا في ديار، على ضمان استمرارية كافة عملياتنا التشغيلية خلال الأزمة، حيث استمرت الإنشاءات في مشاريعنا، بحسب الجدول الزمني المقرر لها. وكان التحدي الأكبر في قطاع الضيافة، لكننا نأمل عودة القطاع للنمو من جديد، خصوصاً مع جهود الحكومة والتقدم الكبير بتوزيع اللقاحات .

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