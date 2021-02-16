550 مليوناً أرباح «تبريد» بنمو %16.5

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أمس نتائجها المالية المدققة لعام 2020 والتي أظهرت زيادة بنسبة 16.5% في صافي الأرباح ليصل إلى 550 مليون درهم بعد إضافة 39.6 ألف طن تبريد عن طريق توصيل عملاء جدد للشركة من المحطات الحالية و181.5 ألف طن تبريد عن طريق الاستحواذات، مما رفع إجمالي توصيلات الشركة إلى 1,4 مليون طن تبريد بحلول نهاية العام.

وأوصى مجلس إدارة شركة «تبريد» بتوزيعات أرباح للعام 2020 بقيمة 11.5 فلساً للسهم من خلال توزيع أرباح نقدية قدرها 5.75 فلوس للسهم، بالإضافة إلى إصدار سهم مجاني، بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً مملوكاً. ويشكل عائد 11.5 فلوس للسهم زيادة بنسبة 10% مقارنة بأرباح 2019.

وتعكس توزيعات الأرباح النقدية مع الأسهم الإضافية خلال 2020 عزم مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للقيمة المحققة للمساهمين، كما أنها ترسخ موقع شركة «تبريد» للاستفادة من المزيد من فرص النمو.

إنجازات بارزة

ورغم الصعوبات في بيئة العمل والمليئة بالتحديات خلال جزء كبير من 2020، أعلنت الشركة «تبريد» عدداً من الإنجازات البارزة، أهمها الاستحواذ على أكبر مشروع تبريد مناطق في العالم في وسط مدينة دبي بسعة 235,000 طن تبريد وامتيازين بسعة 88,000 طن تبريد في جزيرة السعديات.

تعزيز النمو

وتعكس النتائج مدى مرونة «تبريد» من حيث استجابتها بسرعة وفي وقت مبكر من العام لمواجهة التحديات الناجمة عن تقلّبات السوق، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات وتفادي انقطاعها أو تعطيلها.

وأفاد خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: تمكنّا بفضل إنجازاتنا المالية والتشغيلية خلال العام الماضي من تحقيق نتائج مبهرة على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، مما أدى إلى تعزيز مسيرة نمو الشركة وترسيخ سمعتها في مجال الابتكار بقطاع تبريد المناطق.

وبالنسبة للعام 2020 والأعوام القادمة، كلّي ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تقديم أداء أقوى مع المساهمة في الوقت نفسه في دفع التنمية المستدامة في المنطقة. وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـشركة «تبريد»: حقّقنا أداءً ممتازاً ونجحنا في تنفيذ أولوياتنا لعام 2020 بشكل فعال في ظل بيئة مليئة بالتحديات.

ونحن فخورون بقدرتنا على التكيف بسرعة، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى، وأعتقد أن تبريد تقف اليوم في موقع جيد لمواصلة الاستفادة من هذه الفرص والشراكات الإضافية خلال هذا العام وفي المستقبل.

تعيين

أعلنت شركة «تبريد» تعيين مصبح الكعبي عضواً في مجلس إدارتها، على أن تُستوفى جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويشغل الكعبي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وسيحل محل محمد جميل الرمحي الذي سيركز على مهام مهنية أخرى.

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