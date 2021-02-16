45.1 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 1362%.

شملت نتائج الربع الأخير من العام السابق مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة.

وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7%، ويعزى ذلك إلى تأثيرات تفشي الجائحة خلال العام.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بقيمة 42 مليون دولار، بنسبة 4.60% على القيمة الإسمية، تشمل أرباحاً نقدية بنسبة 1.86%، بما يعادل 17 مليون دولار وتوزيعات أسهم بنسبة 2.74%، بما يعادل 25 مليون دولار، بموجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: سعداء بأداء المجموعة بشكل عام وبالتنويع المتواصل الذي مكن المجموعة ليس فقط من التصدي لهذه الظروف الاستثنائية، لكن أيضا مواصلة تحقيق التقدم والنمو عبر خطوط أعمالها، وتحقيق أرباح مجزية لمساهمينا حتى في أصعب السنوات.

وبينما تأثر الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين جراء فترات التوقف للأنشطة والأسواق على مستوى المنطقة وحول العالم، إلا أننا مسرورون بأننا حافظنا على مستويات قوية من الدخل المحقق، بل وتحقيق ارتفاعاً متوسطاً في الدخل خلال العام. كما أننا سعداء بشكل خاص بالزخم الذي تحقق فيما نختتم العام ونشرع في بداية ناجحة لعام 2021 سيمكننا من خلالها مواصلة هذا الزخم والبناء عليه.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نعتقد، بالرغم من المعاناة المستمرة جراء كوفيد-19، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً، مع توفر كل ما نحتاجه لمواصلة بناء وتنويع أنشطتنا وتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة لمستثمرينا ومساهمينا. ونستهل هذا العام بمجموعة قوية ومتنامية من الفرص الجديدة.

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