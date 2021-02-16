الشركات المدرجة تعلن نتائجها مع نهاية المهلة المحددة للإفصاح

★ أعلن بنك دبي الإسلامي تغيير موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ليكون في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، فيما أوقف سوق دبي المالي التداول على أسهم البنك لحين الإفصاح عن النتائج.

★ سجلت شركة الاتحاد العقارية أرباحاً بلغت 200.1 مليون درهم في 2020 مقابل خسارة بلغت 224.3 مليون درهم في 2019.

★ أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 46.1 مليون درهم في عام 2020 مقابل أرباح بقيمة 17.46 مليون درهم في 2019.

★ أوصى مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال، حيث حققت الشركة صافي أرباح 430.4 مليون درهم في 2020 مقابل أرباح 425.1 مليون درهم في 2019.

★ حدد بنك الإمارات للاستثمار الخميس المقبل لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وأظهرت النتائج الأولية تسجيل خسائر 29.31 مليون درهم في عام 2020 مقابل أرباح 8.85 ملايين درهم في 2019.

★ حققت شركة يونيكاي للأغذية أرباحاً قيمتها 3.57 ملايين درهم في 2020 مقابل 515 ألف درهم في 2019.

★ أعلنت شركة غلفا للاستثمارات العامة عن تسجيل خسائر 4.49 ملايين درهم في 2020 مقابل خسائر 4.19 ملايين درهم في 2019.

★ حققت شركة اللاينس للتأمين صافي أرباح بقيمة 41.5 مليون درهم في العام 2020 مقابل أرباح بلغت 49.25 مليون درهم في 2019.

★ بلغت خسائر شركة الخليج للملاحة القابضة 61.4 مليون درهم في عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 327 مليون درهم في 2019.

★ سجلت شركة الإسمنت الوطنية خسائر 18.25 مليون درهم في عام 2020 مقابل أرباح 73.78 مليون درهم في 2019.

★ أعلن مصرف السلام البحريني فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث ستتم عملية الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في 17 مارس المقبل.

★ أعلنت شركة دار التكافل تحقيق أرباح بقيمة 22.5 مليون درهم في 2020 مقابل 4.9 ملايين درهم في 2019.

★ أظهرت النتائج الأولية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات تسجيل خسائر بقيمة 1.39 مليون دولار في عام 2020 مقابل 6.77 ملايين دولار في عام 2019.

★ سجلت شركة الرمز كابيتال خسائر 10.9 ملايين درهم في 2020 مقابل أرباح 4.07 ملايين درهم في 2019.

★ تعقد شركة «طيران أبوظبي» اجتماع الجمعية العمومية في 9 مارس القادم للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بإجمالي 44.48 مليون درهم عن 2020.

★ سجل «البنك العربي المتحد» خسائر بنحو 667.29 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 470.7 مليون درهم في 2019. وأشار البنك إلى أن النتائج جاءت مدفوعة بمعالجة لبعض الحسابات المتعثرة تاريخياً واعتماد مخصصات إضافية بسبب تعرض البنك لمجموعة «إن إم سي» والحسابات المرتبطة بها وبيئة التشغيل الصعبة بسبب كورونا.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «فيدليتي المتحدة» إلى 3.6 ملايين درهم في 2020، مقارنة بنحو 1.41 مليون درهم في 2019.

★ حققت شركة «الإمارات للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 108.28 ملايين درهم في 2020، مقارنة بنحو 113.15 مليون درهم في 2019.

★ حقق «بنك الشارقة» تحولاً إيجابياً بعد تسجيله أرباحاً صافية بنحو 176 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 488 مليون درهم في 2019.

★ تعقد شركة «الخليج للمشاريع الطبية» اجتماع جمعية عمومية في 7 مارس القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس لكل سهم بإجمالي 69.8 مليون درهم عن العام 2020.

★ قلصت «اسمنت رأس الخيمة» خسائرها إلى 50.7 مليون درهم في 2020، مقابل خسائر بنحو 55.7 مليون درهم في 2019.

★ بلغت خسائر شركة اكتتاب القابضة 6.57 آلاف دينار كويتي في عام 2020، مقابل خسائر بقيمة 453.7 ألف دينار في 2019.

★ حققت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أرباحاً صافية بلغت 4.2 ألاف دينار كويتي في عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 2.1 ألف دينار في 2019.

★ بلغت أرباح شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) 8.4 ملايين دينار كويتي في عام 2020 مقابل خسائر بلغت 18.4 مليون دينار في 2019.

★ بلغت خسائر شركة مجموعة السلام القابضة 2.61 مليون دينار كويتي في عام 2020 مقابل أرباح بلغت 35.32 ألف دينار في عام 2019.

★ سجلت الشركة الوطنية الدولية القابضة خسائر بلغت 2.99 مليون دينار كويتي في عام 2020 مقابل أرباح بقيمة 1.75 مليون دينار في عام 2019.

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