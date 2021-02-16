30.9 ملياراً سيولة فائضة سحبها «المركزي» في 2020

المصدر: (أبوظبي - وام )

ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق المحلي إلى 30.9 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع 22 مليار درهم في العام 2019 وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف.

وجاء سحب المصرف المركزي لهذه السيولة خلال العام الماضي في إطار مسؤوليته عن إدارة السياسة النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وتعد شهادات الإيداع إحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق.

ويتضح من خلال الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من شهادات الإيداع بلغ 160.2 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2019،لكنها شهدت تراجعاً في الربع الأول من عام 2020 حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار درهم تقريباً.

وخلال الربع الثاني من العام الماضي شهد رصيد شهادات الإيداع ارتفاعاً كبيراً بالغاً 178.5 مليار درهم تقريباً، قبل أن يتراجع في الربع الثالث من العام إلى 151.35 مليار درهم،وتواصل الانخفاض حتى أغلق عند 129.3 مليار درهم تقريباً في الربع الأخير من العام ذاته.

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