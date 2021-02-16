«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق برنامج «أصول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، إطلاق برنامج «أصول» للتمويل بالشراكة مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بهدف توفير الدعم للمؤسسات الإماراتية الصغيرة ومتوسطة الحجم، بما يعزّز نمو المبادرات والأنشطة المحلية في المدى المنظور.

من خلال برنامج «أصول» تسعى «آفاق الإسلامية للتمويل» إلى دعم توجه حكومة الإمارات في تعزيز واقع ومستقبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن توجهها المستمر في إطلاق مبادرات وبرامج تساهم في توفير التمويل لمثل هذه الشركات المحلية.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نتخطّى المستحيل، ولطالما حفّزنا على المثابرة ومواجهة التحديات لتحقيق الأفضل، فنكون متميزين ونصل إلى العالمية في مختلف الميادين والمجالات، لذلك نحرص دوماً على تعزيز أصحاب المواهب المحليين ودعمهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين، ومواكبة مشاريعهم لتنافس كبرى الشركات العالمية، في سبيل رفع اسم الدولة عالياً وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية».

وأضاف أنّ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي يمثل اليوم 99.2 ٪ من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة، ويحتضن حوالي 51 ٪ من مجموع القوى العاملة، كما يساهم بنسبة 46 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة، ما يساعد في تحقيق وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولاستكمال مسيرة النجاح والإنجازات التي تساهم في تعزيز مكانة دبي، وتحقيق اقتصادٍ تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2021.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «لا شك في أنّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو القوة الدافعة لأي اقتصاد، ونحن ندعم رؤية حكومة الإمارات وسياسة حكامها في تمكين رواد الأعمال وخلق بيئة أعمال متكاملة، ومن هنا يهدف برنامجنا الجديد «أصول» المصمم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، إلى إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومساعدة روادها من خلال تزويدهم بتقديمات مالية سهلة ومرنة تساعدهم في تنفيذ مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم إلى آفاقٍ جديدة».

وأشاد بالشراكة مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والتي «من شأنها تعزيز الاستراتيجيات والخطط الفعالة للتحفيز على الابتكار، ونشر ثقافة الأعمال عبر خلق بيئةٍ جاذبة لأصـحاب الأفـكار المبدعـة وتحويـلها إلى مشــاريع مســتقبلية ناجحة، والمساهمة بالتالي في نمو اقتصادنا الوطني.

ويركز «أصول» على مساعدة روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات وتزويدها بحلولٍ مالية عملية تضمن استقرارها ونموها وسط تقلبات الأسواق، مع تأمين معدلات ربحية جذابة واعتماد خطط دفع مرنة، وطلب الحد الأدنى من المستندات، ومنح الموافقات السريعة.

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