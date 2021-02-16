«أڤيڤا» تتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أمس شركة أڤيڤا لبرمجيات الهندسة الصناعية، التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع شركة «بيريتوس» ومقرها بالإمارات و BASS بمصر لتقديم مجموعة حلول الشركة الهندسية للعملاء في المنطقة.

وقال الدكتور طارق أسلم، مدير أڤيڤا في الشرق الأوسط وإفريقيا: الشرق الأوسط وإفريقيا منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ونستثمر في مواردنا وشبكة قنواتنا فيها لنتمكن من توسعة قاعدة عملائنا بنجاح ونلبي الطلب المتزايد على حلولنا الرائدة. من أبرز المعايير التي نتطلع إلى توافرها عند اختيار شركائنا الذين بوسعهم تحقيق النمو معنا، خبراتهم في السوق وقدرتهم على التوفيق بين قيمة الأعمال والتركيز على العملاء.

لا يقتصر شريكانا الجديدان، وهما BASS و بيريتوس، على تلبية تلك المتطلبات وحسب فهما يتمتعان بنقاط قوة سيكون لها دور هام وحيوي في مساعدتنا على تحقيق مخرجات الأعمال الرقمية التي نتطلع لتوفيرها لعملائنا.

و بيريتوس هي شركة متخصصة بتوزيع منتجات وحلول تقنية المعلومات، تعمل لمساعدة المؤسسات خلال رحلتهم نحو التحول الرقمي وتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة من خلال الابتكار والتقنيات الحديثة.

وقال محمد سليم، رئيس شركة بيريتوس: يسرنا بدء مسيرة التعاون مع أڤيڤا ومساعدة عملائنا بالسعودية وباكستان على الاستفادة من أفضل حلول أڤيڤا لدعم مسيرتهم للتحول الرقمي. ونتطلع إلى ترسيخ تلك العلاقة وتوسعها لتصل إلى مستويات جديدة بالتعاون مع منظومة شركائنا.

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