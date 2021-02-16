اقتصادية رأس الخيمة تطلق «راك زوم» للترويج للمنشآت التجارية

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أطلقت اقتصادية رأس الخيمة، أمس، مبادرة برنامج «راك زوم»، لدعم قطاعات الأعمال والتي تعنى بترويج ودعم المنشآت التجارية في الإمارة، وإبراز دورها محلياً وعالمياً بما يعزز تنافسيتها كجزء من استراتيجية الدائرة لتعزيز سمعة المنتج المحلي، انطلاقاً من الأسواق المحلية ووصولاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، نجاح حزمة إجراءات الحوافز والمزايا التي أطلقتها الدولة وإمارة رأس الخيمة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي، وللتشجيع على بقاء الرخص قائمةً داخل السوق ومنعها من الخروج أو الإلغاء واستمرارية تجديدها، فقد انخفضت أعداد الرخص الملغاة خلال 2020 بنسبة 20% مقارنة بالعام 2019، كما زادت أعداد الرخص المجددة خلال 2020 بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: تضمنت المبادرة إعداد مواد ترويجية للمنشآت التجارية من خلال مكتب الاتصال المؤسسي، وقد باشر فريق العمل زياراته في شهر يناير الماضي، حيث كانت أولى محطاته الشركة العربية للإنتاج الحيواني (مزرعة الدقداقة) التي تعتبر أول شركة في حقل الإنتاج الحيواني في دولة الإمارات، وكانت المحطة الثانية شركة مسافي وهي أول شركة متخصصة في إنتاج المياه المعدنية والمياه المنكهة بالدولة.

وأشار إلى أن حصة القطاع الصناعي تبلغ 26% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، ما يعطي مؤشراً بأن الاستثمارات الصناعية في نمو مستمر نتيجة للبيئة الصناعية التي توفرها الإمارة والتي تتضمن خدمات لوجستية وأساسية، وبنية تحتية تناسب كافة الصناعات.

وأضاف: ساهمت زيادة أعداد الرخص المجددة وانخفاض الرخص الملغاة خلال 2020 في الحد من آثار تراجع الرخص الجديدة بنسبة 29%، وتقليص معدل انخفاض الرخص الفعالة إلى 7.7%، وزيادة أعداد الرخص الصادرة خلال الربع الرابع 2020 بنسبة 22% مقارنة بنفس الربع من 2019، ومن المأمول استمرار هذا النشاط خلال 2021 ليمثل بداية استعادة النشاط الاقتصادي خاصة مع استمرار برنامج التطعيم ضد "كوفيد 19".

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