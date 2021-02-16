270 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 270 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 128 مبايعة بقيمة 206.6 ملايين درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 53.26 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 153.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. تصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 22 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 48.65 مليون درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 16.74 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 31.91 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم ورهن بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6 ملايين. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 15.44 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين.

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