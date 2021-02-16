2025 شركة تنضم إلى المركز بأعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

حقق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أداءً قياسياً خلال عام 2020 رغم التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد 19».

وحقق المركز رقماً قياسياً في عام 2020 بتسجيل 2025 شركة جديدة، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات، فيما كان معدّل الحفاظ على الشركات المسجلة الأعلى على الإطلاق.

ويرجع الفضل في الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة في المقام الأول إلى حزمة دعم الأعمال التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020 والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة. وكان هذا أكبر عرض تجاري على الإطلاق لمركز الأعمال، حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: كان 2020 عاماً استثنائياً، حيث سادت خلاله حالة من انعدام اليقين في الأسواق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتداعيات أزمة جائحة «كوفيد 19».

ورغم هذه التحديات الصعبة، فإن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها أثمرت عن حفاظ اقتصادنا على مرونته في هذه الظروف. وواصل مركز دبي للسلع المتعددة اجتذاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية العالمية إلى دبي وعبرها.

كما نمت قاعدة عملائنا بشكلٍ لافت لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف شركة، لننجح بذلك في إحراز معدلٍ قياسي من حيث تسجيل الشركات، واستناداً إلى هذا الزخم الإيجابي، سنعمل على زيادة التقدم المحرز للوصول إلى آفاق جديدة خلال عام 2021، وخفّضت مبادرات التحول الرقمي زمن إجراءات التأسيس بالمركز بنسبة 75 %.

استقطاب الاستثمارات

وشهد عام 2020 زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وتم افتتاح مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس بدبي يقدّم الدعم باللغة الصينية؛ فيما افتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً تمثيلياً في شينزن بالصين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال التجارية من خلال مركز الأعمال.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة الماس الإسرائيلية، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2020 مكتباً تمثيلياً في مدينة رمات غان قرب تل أبيب. ويساعد المكتب الجديد الشركات الإسرائيلية من جميع القطاعات والصناعات على تأسيس مكاتب تمثيلية في مركز دبي للسلع المتعددة.

الذهب والماس

ويمثل قطاع الذهب والماس 15% من إجمالي الصادرات من الإمارات، ويحل هذا القطاع في المرتبة الثانية بعد النفط والمنتجات البترولية. وفي ضوء ذلك، تركز دور مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2020 على تسهيل حركة التجارة وتعزيز التواصل بين الأسواق بخطى سريعة.

وخلال عام 2020، سجّل الماس الخام تداولاً بقيمة إجمالية بلغت 91.8 مليار درهم (24.99 مليار دولار ) في بورصة دبي للماس، التي تعد أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم. واستضافت البورصة 19 مناقصة للماس الخام والمصقول وأول مناقصة خاصة بالزمرد.

وشهدت نهاية العام تقديم أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات العربية المتحدة ضمن بورصة دبي للماس؛ حيث تم بيع 379,912 قيراطاً من الماس الخام، بقيمة 321.29 مليون درهم (87.47 مليون دولار).

وساند مركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020 وزارة الاقتصاد الإماراتية في تطوير «معيار الإمارات للتسليم الجيد» الجديد، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد في المشهد العالمي لتجارة الذهب والمعادن النفيسة.

ونجح مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة على مدار عام 2020 في معالجة وتسليم 7 ملايين كيلوغرام من القهوة، وتسهيل المزيد من شحنات القهوة من 25 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بقيمة تتخطّى 250 مليون درهم.

وقام مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بتسجيل صفقات تم خلالها تداول 40 ألف طن متري من الشاي. وخلال شهر يونيو، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيارة إلى مركزي القهوة والشاي التابعين للمركز.

كما سجلت المنظومة البيئية لمركز دبي للسلع المتعددة أداءً قوياً للتجارة والتداول عبر القطاعات المختلفة، حيث سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع، وهي البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً لتداول المشتقات والسلع في الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، حجم تداولٍ بلغ 12.73 مليون عقد خلال عام 2020، بقيمة 1,177.73 مليار درهم.

وبالنسبة للمعاملات فقد سجلت منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز معاملات بقيمة 744 مليار درهم، وأطلق المركز في أغسطس 2020 منصة أغريوتا، وهي سوق مخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية بالاعتماد على حلول تكنولوجيا البلوك تشين، بهدف المساهمة في سد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين في الهند وقطاع الأغذية في الإمارات. وتم تسجيل أكثر من 92 ألف مزارع على المنصة حتى الآن.

قيادة فكرية

وفي أكتوبر 2020، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة الإصدار الثالث من تقرير القيادة الفكرية الرائد بعنوان «مستقبل التجارة». ويتناول هذا التقرير الحائز جوائز تأثيرات العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وأزمة جائحة «كوفيد 19» والاتجاهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة.

ويتضمّن التقرير أبحاثاً معمقة، كما يقدم توصيات للحكومات والشركات بشأن التجارة والسياسة التي ستدعم التجارة في العقد المقبل. وحتى الآن، استقطبت نسخة التقرير لعام 2020 أكثر من 13.1 مليون تفاعل، وتم تنزيله لأكثر من 250 ألف مرة.

استراتيجية رقمية

واصل مركز دبي للسلع المتعددة التركيز على تحسين إجراءات تأسيس الشركات، عبر تقديم تجربة مبسطة ورقمية بالكامل. وساعد ذلك على تسجيل انخفاض بنسبة 50 % في أعداد المراجعين والزيارات الفعلية، خاصة وأن الأعضاء الحاليين والجدد يفضلون إجراء معاملاتهم عبر الإنترنت.

وساعد الحضور الرقمي المكثّف عبر الأسواق الرئيسية في تشجيع 95 % من الشركات ضمن المنطقة الحرة على بدء رحلتها الرقمية مع مركز دبي للسلع المتعددة.

وفي إطار سعيه لتحقيق التحول الرقمي، حصد مركز دبي للسلع المتعددة جائزة ريادة الأعمال الدولية ضمن فئة «الاستراتيجية والتغيير والتحول»، وذلك تقديراً للتحسينات الرقمية التي طبّقها المركز لتبسيط تجربة تأسيس أعمال الشركات، والتي ساعدت على خفض زمن تقديم طلبات التسجيل إلى 10 أيام بدلاً من 40 يوماً، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 60 %، إضافة إلى تحسين رضا العملاء بنسبة 9 %.

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