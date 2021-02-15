1400 رخصة بناء في مناطق التطوير الخاصة بدبي 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أصدرت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، 1400 رخصة بناء خلال 2020 في مناطق التطوير الخاصة بدبي والمناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 11%، مقارنة بعام 2019.

وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، في تصريح خاص لـ «البيان»، إن الدائرة تعتمد تنفيذ أفضل الآليات والتقنيات لتنظيم وتوفير الحلول المبتكرة في مجال منح التراخيص للمستثمرين، لتحقيق أفضل معايير الجودة في جميع التخصصات، بما يصب في مصلحة المتعاملين وتعزيز الاستثمارات الخارجية.

وأكد بالهول استمرار طلبات الحصول على رخص البناء خلال 2020 بالرغم من التداعيات والقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حيث بلغ إجمالي عدد التصاريح الهندسية في العام الماضي وحده 1400 تصريح، وهو ما يؤكد على مضي «تراخيص» في المسار الصحيح نحو تحقيق توجهاتها وأهدافها في دعم التوسع والنمو المستدام في القطاع العقاري، سواء في مناطق التطوير الخاصة أو المناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

وأضاف أنه مع استمرار طلب الحصول على التصاريح الهندسية، فقد نمت بالتوازي قاعدة متعاملي الدائرة، حيث بلغ عدد متعامليها من فئتي الشركات والأفراد إلى أكثر من 181 ألف متعامل في 2020، مقارنة بعدد 163 ألف متعامل في 2019 بنمو 11%، مؤكداً سعي «تراخيص» الدائم لتقديم تجربة متميزة لمتعامليها، وتبسيط الإجراءات والعمليات للتجار والمستثمرين للقيام بأعمالهم بأكثر الطرق كفاءة وربحية، مما أسهم في تنويع وتوسيع قاعدة المتعاملين، واستقطاب شراكات استراتيجية متميزة، عززت من موقع «تراخيص» الريادي على خارطة العمل الاقتصادي.

وعن خدمات الدائرة، قال بالهول إن «تراخيص» تتولى مسؤولية الإشراف الهندسي وإصدار تصاريح البناء، والتأكد من تطبيق معايير السلامة في نطاق مناطق التطوير الخاصة بدبي والمناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالبنية التحتية وتزويدها بالخدمات اللازمة، لذلك تعمل الدائرة بشكل دائم على تحسين وتطوير خدماتها وتطبيقاتها لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية لدبي والإمارات، والوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء من مطورين رئيسيين وفرعيين ومستثمرين وأصحاب عقود الامتياز.

وتوفر «تراخيص» خدماتها الهندسية عبر مركز سعادة المتعاملين الواقع بسوق التنين، بالإضافة للقنوات الإلكترونية والذكية المتطورة لتسهيل تقديم خدماتها، وتحصيل رسوم الخدمات عبر مختلف المنصات والوسائل الذكية التي تضمن تحقيق سعادة المتعاملين.

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