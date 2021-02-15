جيه إل إل: استمرار إقبال المستأجرين على المساحات المكتبية المتميزة

المصدر: دبي- البيان

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقرير متابعة إيجارات المكاتب المتميزة لشهر ديسمبر 2020 والتي أشارت فيه إلى تسجيل المباني الإدارية المتميزة في جميع أنحاء العالم معدلات تراجع في الإيجارات أقل من تلك المعدلات المسجلة في عموم سوق المساحات المكتبية من الدرجة «أ»، مما يؤكد قدرة المساحات المكتبية عالية الجودة على الصمود في أوقات الأزمات.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تتأقلم فيه متطلبات بيئات العمل مع الوضع الطبيعي الجديد، توفر المكاتب المتميزة مساحات تعاونية وبيئة اجتماعية ومراكز للابتكار. ولا تزال البنوك وشركات الخدمات المالية، يمثلان القوة المحركة للطلب على إيجار هذه المساحات، إذ لطالما تصدرت البنوك وشركات الخدمات المالية قائمة شاغلي هذه المساحات، وتليهما مباشرة الشركات التقنية التي تنشط نشاطاً كبيراً في المدن الغنية بالابتكار.

وقال جيريمي كيلي، مدير قسم البحوث العالمي لدى جيه إل إل: «أثبتت جائحة كوفيد-19 قدرتها على تسريع الاتجاهات السائدة في قطاع العقارات التجارية. ومع تكيف الأسواق مع هذه الأوضاع الجديدة وتصديها للجائحة والتعافي منها، نتوقع أن يستمر المستثمرون والمستأجرون في البحث عن العقارات المتميزة نظراً لما تتميز به من قدرة على التكيف مع الأغراض الجديدة للعمل.

وتغطي النسخة السنوية السادسة من تقرير متابعة إيجارات المكاتب المتميزة 100 سوق رئيسي وفرعي للمساحات المكتبية في 86 مدينة. ويستعرض التقرير الرؤية المعيارية المقارنة لشركة جيه إل إل حول أفضل إيجار للمساحات الإدارية يمكن تحقيقه في كبرى أسواق المساحات المكتبية حول العالم.

ويوفر البحث أداة مرجعية للمستأجرين من الشركات الراغبة في مقارنة تكاليف الإيجار عبر الأسواق المختلفة والعثور على أفضل قيمة في أغلى مدن العالم، كما يوفر أداة مرجعية للمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تحديد مصادر الطلب على العقارات للمساحات المتميزة.

وقالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعتبر المساحات المكتبية المتميزة في دبي ميسورة التكلفة مقارنة بغيرها من المواقع، مما يجعلها مقصداً مفضلاً للمستثمرين والمستأجرين، وهو ما أكدته نتائج هذه النسخة من التقرير. ونشهد بالفعل زيادة في التوجه نحو تقليل كثافة المكاتب والمقاعد والتركيز على توفير المساحات التعاونية داخل هذا القطاع، ونتوقع أن يكون ذلك أحد أكثر المزايا الدائمة التي تتسم بها بيئة المساحات المكتبية في فترة ما بعد انتشار الجائحة».

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