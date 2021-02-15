سيتي ماكس تضيف إلى محفظتها فندقاً بـ 348 غرفة في الخليج التجاري

المصدر: دبي- البيان

استهلت فنادق سيتي ماكس، العلامة الفندقية من الفئة المتوسطة، التابعة لمجموعة لاند مارك، والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، عام 2021، ببداية قوية، مع افتتاح فندق سيتي ماكس الخليج التجاري، كأول فندق للعلامة من فئة 4 نجوم.

وقال راج رانا الرئيس التنفيذي، فنادق سيتي ماكس وفود مارك: «يسرنا الإعلان عن افتتاح فندق سيتي ماكس الخليج التجاري، الجديد كلياً، من فئة 4 نجوم، والذي يعد إنجازاً هاماً، يضاف إلى سلسلة نجاحاتنا في فنادق سيتي ماكس ومجموعة لاند مارك.

تغمرنا مشاعر الحماس لمواصلة مسيرتنا الواعدة في عالم الضيافة الفندقية، بتدشين منشأة أخرى رائعة، ونتطلع إلى تقديم تجربة فائقة للنزلاء، مع المحافظة على تزويدهم بقيمة استثنائية، وخدمات بأعلى مستويات الجودة، تحوز على رضاهم واستحسانهم».

ومع اعتماد سيتي ماكس بتصنيف من فئة 4 نجوم، سيحظى النزلاء بتجربة فندقية أكثر رقياً، وسيتمتعون بإقامة في غرف أكبر حجماً متعددة الفئات، وتشكيلة من المأكولات والمشروبات الجديدة اللذيذة، فضلاً عن مجموعة من وسائل الراحة والمرافق التي تلبي احتياجات المسافرين، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالأعمال والتسلية والترفيه، على حد سواء.

يضم فندق سيتي ماكس الخليج التجاري، 348 غرفة وجناحاً بتصميم مميز واسع المساحة، بما فيها غرف مجهزة بأسرّة كبيرة، وأخرى بأسرّة مزدوجة، وغرف عائلية متصلة، وغرف تنفيذية، وأجنحة، وكذلك غرف يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

وتشتمل جميع الغرف على وسائل راحة معاصرة، مثل خدمة الواي فاي المجانية، ومكتب للعمل مع ميزة اتصال بلوتوث، وغيرها من مزايا الراحة الإضافية، والتي تعد سمة مميزة لعلامة سيتي ماكس الفندقية، مثل أريكة يمكن استخدامها كسرير، ووسائل رفاهية مجانية، إلى جانب مرتبة فاخرة يبلغ سمكها 10 بوصات.

كما يتوفر للنزلاء ترقيات إضافية، تشمل عملية سلسة لتسجيل الوصول، وخدمة صف السيارة، وخدمة الغرف على مدار الساعة، وغير ذلك الكثير، لتقديم تجربة فندقية لا مثيل لها من سيتي ماكس.

أما بالنسبة لتشكيلة المأكولات والمشروبات في الفندق، فتضم مجموعة واسعة ومتنوعة، بما فيها الأطباق الصينية، وأشهر مأكولات الشارع الآسيوية، والكورية.

ويوجد في الفندق أماكن خاصة، توفر للنزلاء تشكيلة من المشروبات، مع قائمة طعام فريدة، وقضاء وقت ممتع مع العزف الحي على آلة موسيقية، بما فيها برو هاوس، أمريكان سموك هاوس، وبير جاردن، التي تتسم بتصميم داخلي باستخدام الطوب، يبعث على الراحة في النفس، وحديقة رائعة وأجواء لا تُضاهى، ما يجعلها خياراً مثالياً على مدار الأسبوع.

وتتكامل الأجواء الاستثنائية مع سيتي كافيه، الذي يرحب بالنزلاء طوال اليوم، ومشرب «أكوا بار» مع بركة سباحة على السطح، إلى جانب مقهى «لافازا»، الذي يعمل على مدار الساعة.

وبمقدور الأشخاص القادمين إلى دبي في رحلة عمل، الإقامة في الطابق التنفيذي الذي يوفر لهم مزيداً من الخصوصية اللازمة لأداء أعمالهم.

وقد تم تصميم غرف الاجتماعات الأربع المجهزة على نحو جيد، مع الأخذ بالاعتبار، توفير أقصى مستويات الراحة للنزلاء، حيث تم تزويدها بأجهزة ومعدات سمعية بصرية حديثة، وقائمة طعام ومشروبات مخصصة، ومواقف مجانية للسيارات. وتتصف الغرف بالمرونة الكافية، حيث يمكن تحويلها إلى غرفة واحدة كبيرة للغاية عند الحاجة.

وأكد ساتيش نامبيار، المدير العام فندق سيتي ماكس الخليج التجاري، دبي: «بتدشين فندق سيتي ماكس الخليج التجاري، تمكنّا من إعادة تعريف العلامة الفندقية، بما يلائم عصر الضيافة الحالي، بهدف تعزيز مستويات الراحة والرفاهية للنزلاء، وتزويدهم بتجربة فندقية متكاملة العناصر، تلبي جميع متطلباتهم.

لطالما كان ولاء النزلاء لفنادق سيتي ماكس مرتفعاً للغاية، ومع حصولنا على تصنيف فئة الأربع نجوم، سنواصل بذل أقصى الجهود، لتحسين التجربة المقدمة للنزلاء، ولنكون دائماً عند حسن ظنهم».

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