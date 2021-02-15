1.7 مليار درهم للمشاريع الخدمية والعمرانية نفذتها «أشغال الشارقة» خلال 2020

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال العام الماضي، العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية والصيانة العامة والتصميم، حيث تم إنجاز 90 مشروعاً عمرانياً تم تسليمها مبدئياً و60 مشروعاً تم تسليمها بشكل نهائي، و72 مشروعاً خدمياً خاصاً بالتوصيلات والتوريد، و65 مشروعاً خاصاً بالتأثيث والتصميم الداخلي، و68 مشروعاً خاصاً بالصيانة، و60 مشروعاً مصمماً داخلياً والدائرة فيها الاستشاري بقيمة إجمالية بلغت بلغت 1.7 مليار درهم.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة «إن الأعمال الإنشائية استمر تنفيذها واستكمالها بالرغم من تحديات «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع المنجزة مشاريع تخدم القطاعات الأكاديمية والتعليمية والثقافية ومنها مجمع القرآن الكريم والمقهى الأدبي في الحيرة والمرحلة الثالثة لمشروع سكن طلاب الجامعة القاسمية ومجلس خورفكان الأدبي ومجلس كلباء الأدبي ومبنيين لموظفي مكتبتي مدينة كلباء ووادي الحلو.

وأوضح أن الدائرة انتهت من بناء وتشيد العديد من المساجد بالإمارة خلال العام الماضي منها مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي ومسجد بن شملان بمنطقة البستان ومسكن للإمام وآخر للمؤذن في مسجد المناجاة بالقرائن 4، بالإضافة إلى استبدال كافة وحدات التكييف ومسجد الرق.

كما أشرفت على مشاريع تخدم القطاع الرياضي إذ عملت على تطوير إنارة الملاعب الرئيسية في الأندية الرياضية لكرة القدم في الحمرية والذيد وخورفكان ودبا الحصن الرياضي الثقافي ونفذت المرحلتين الأولى والثانية لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وقامت بأعمال المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي سيدات خورفكان.

مبان

وأشار إلى أن الدائرة انتهت من بناء المباني الحكومية التي تقدم خدمات مجتمعية وسلمتها للمسؤولين عنها كان أهمها مجلس ضاحية الحمرية ومجلس ضاحية السيوح ومبنى «الطبق الطائر» ومجلس ضاحية الرقة والمبنى الرئيسي لقناة الوسطى وورش مدينة الذيد ومبنى إداري لمضمار سباق الهجن ومطعم دبا الحصن السياحي.

وأضاف «إن الدائرة أشرفت على عدة مشاريع خاصة بالبنية التحتية والخدمية كان منها تطوير المحطة الصناعية الخامسة وإنجاز مرسى عائم لقوارب الصيادين في الخان يسع 80 قارباً والانتهاء من أعمال التسوية الترابية الشاملة لمناطق السيوح 10 و12 و13 وتنفيذ نافورة مائية في ميدان سيح المهب بمدينة الذيد بالشارقة والانتهاء من الطريق الجديد المؤدي إلى سارية العلم في مدينة خورفكان والطريق المؤدي إلى نصب المقاومة والرصيف البحري في سوق الحمرية إلى جانب الانتهاء من أعمال صيانة وتجميل المرافق في المدينة الجامعية وميدان الزهراء وتسليم المرحلة الأولى من مرعى الشمال وإنجاز شبكة الصرف الصحي في القوز والرمثاء وربط محطة ضخ مياه الأمطار بالجامعة القاسمية بالشبكة القائمة على شارع محمد بن زايد وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطتي الرمثاء والقوز وإنشاء شبكة الصرف الصحي بنادي الشارقة - فرع الحزانة، بالإضافة إلى أعمال توريد وتركيب سور حماية لمشروع تعديل مسار الوادي في منطقة المصلى، وتنفيذ 3 مشاريع للهدم».

تسليم

ولفت إلى أن الدائرة أنشأت مجموعة من الأسواق خلال العام الماضي وسلمتها للمشرفين عليها بكل منطقة منها أسواق الخضار والفواكه والأسماك في منطقة الحمرية بالشارقة وسوق الجمعة والمواشي والأسماك بالبطائح وسوق للأعلاف في منطقة المدام وتنفيذ مشروع محلات تجارية في دبا الحصن وسوق مخازن المالح بجزيرة الحصن.

وأكد أن الأعمال الإنشائية في الحدائق مستمرة، إذ تمت الأعمال الإنشائية في حدائق النوف 3 و4 والقرائن 2 و3 و4 و5 وحديقة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف الخارجي في حديقة الجرينة وحديقة طوي السامان وإضاءة حديقة الثميد بـ 100 عمود إنارة والانتهاء من أعمال الإنشاء في حديقة الرق وتل الزعفران ومليحة العامة وحديقة اخيضر للنساء في كل من مليحة وتاهل والحديقة الجديدة العمالية في الصجعة وحديقة النحوة بخورفكان وحديقة الغيل للنساء وحديقة الزبارة.

مشتل وادي الحلو

وأشار إلى انتهاء الدائرة من أعمال مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، بحيث يشتمل على مكتب إداري وبيت بلاستيكي للزراعة وأعمال مدرجات للزراعة على مدخل وادي الحلو وتبلغ أطوال القطع الجبلي 1446 متراً ومشتل البلدية بخورفكان في منطقة الحراي بمساحة إجمالية 127 ألف متر مربع والانتهاء من إنشاء مناطق ألعاب أطفال في الحديقة العامة لدبا الحصن.

وأوضح أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتسوية 3692 قطعة أرض امتدت على مساحات مختلفة منها على مساحة 8.000.871 متراً مربعاً وكانت كمية الردم فيها 5.000.806 أمتار مكعبة وكمية القطع 6.645.891 متراً مكعباً والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من التسوية الترابية لمنطقة الساف وأعمال التسوية الترابية لـ 138 قطعة أرض في منطقة القادسية وتسوية 930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان.

وأكد السويدي «أن الدائرة تمكنت من تحويل جميع خدماتها إلى إلكترونية 100% وتوحيد عقود المقاولة، إذ بلغت عدد زيارات الموقع الإلكتروني للدائرة 32000 زيارة وأنجزت عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي 5000 معاملة وبلغ عدد المعاملات التي تمت معالجتها عن طريق الخط الساخن والصيانة الذكية التي تمت معالجتها 15558 فيما بلغ عدد المباني التي تقوم الدائرة بإجراء الصيانة التشغيلية لها 361 كما استقبلت الدائرة 2000 بلاغ وطلب داخلي تقني تمت معالجتها، ونفذت 31 مشروعاً خاصاً بتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات».

استفسارات

وأوضح أن الدائرة استقبلت خلال العام الماضي 6300 استفسار عبر الخط المخصص لذلك، وكان زمن انتظار العميل على نظام الاصطفاف 6 دقائق وزمن خدمة العميل 4 دقائق، مشيراً إلى أن عدد الملاحظات المستجاب لها، والتي تم علاجها في مركز سعادة المتعاملين ووسائل التواصل بلغ 306 ملاحظات، كما تم تسجيل 117 شركة جديدة في الدائرة بنسبة ارتفاع بلغت 45 بالمائة من قبل شركات التوريد والاستشاريين والمقاولين عن عام 2019، إضافة إلى إبرام 301 عقد للمشاريع مع الاستشاريين والموردين والمقاولين.

تقييم الشركات

وأشار إلى أن نسبة تقييم الشركات التي حظيت بتصنيف جيد وما فوق بلغت 97 % فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين العام عن الدائرة خلال العام الماضي 91 % وعن مركز سعادة المتعاملين 95 % وعن نسبة حل البلاغات الواردة الداخلية عبر الأنظمة التقنية 95 % وبلغت عدد الساعات التدريبية 8332 ساعة عبر 558 ورشة، لافتاً إلى أن نسبة الرضا الوظيفي خلال 2020 بلغ 81 % كما قدرت نسبة الموظفين الشباب المواطنين في الدائرة 61 % ونسبة المهندسين المواطنين في الدائرة 35 % وهناك 11 موظفاً يستكملون دراستهم وهم على رأس عملهم و15 موظفاً حاصلاً على شهادة الدراسات العليا.

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