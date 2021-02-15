استطلاع هانيويل: الموظفون بالمنطقة يسعون إلى تدابير طويلة الأمد للسلامة بمكان العمل

المصدر: دبي- البيان

كشفت نتائج استبيان صادر عن شركة هانيويل والتي أجرتها شركة «ويكفيلد» للأبحاث، عن التدابير التي يطلبها الموظفون في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مستويات أمان أعلى في أماكن عملهم وتشمل التنظيف المكثف والاستثمار في الأنظمة التقنية لإدارة المباني.

وشمل الاستبيان عينة ضمت 500 موظف من منطقة الشرق الأوسط وكجزء من الاستبيان العالمي الذي ضم أكثر من ألفي موظف في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والشرق الأوسط، حيث كشفت نتائجه إلى أن موظفي الشرق الأوسط، ووفقاً لنظرائهم في مناطق أخرى من العالم، يسعون للحصول على معدلات سلامة أعلى عبر الاستثمار في الحلول طويلة الأجل التي تركز على السلامة في أماكن عملهم من قبل مشغلي المباني، بدلاً من إجراء تغييرات مؤقتة فقط استجابةً لفيروس كورونا.

وتضم أهم نتائج الاستبيان الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ما يلي:

• يعتقد 59٪ من المشاركين أن مشغلي المباني من المرجح أن يقوموا بتغييرات قصيرة الأجل استجابةً للجائحة بدلاً من الاستثمارات طويلة الأجل في أنظمة البناء التي يمكن أن تساعد في تحقيق أقصى قدر من السلامة في المستقبل وتوفير عوائد أكبر.

• يرغب حوالي الثلث (31٪) بقيام مشغلي المباني تركيب أنظمة جودة الهواء المحدثة وتقنيات دخول الأبواب اللاتلامسية.

• يرحب ما يقرب من نصف المشاركين (46٪) بتقنيات الفحص الصحي كفحوصات درجة الحرارة، ويؤكد 41٪ منهم على ضرورة توفير إجراءات تنظيف محسنة في أماكن عملهم.

• يفضل 18٪ من المشاركين تطبيق التقنيات الجديدة لتعقب جهات الاتصال في أماكن عملهم.

وقال جورج بو متري نائب الرئيس ومدير عام «هانيويل لتقنيات المباني» في الشرق الأوسط: تعد معرفة الإجراءات التي تتخذ لجعل أماكن العمل أكثر أماناً وسلامة من أهم أولويات العمال، لا سيما عن طرق تحسين جودة الهواء والالتزام بإرشادات السلامة، وهي مواضيع لم تكن مصدر قلق عند الكثيرين في السابق.

يتحمل أصحاب المباني الآن أكثر من أي وقت مضى مسؤولية توفير بيئات عمل أكثر أماناً وسلامة، وبالإضافة إلى المساهمة في تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، توفر الاستثمارات الذكية في حلول البناء طريقة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز سلامة والأداء العام للمبنى، وتحقيق عائد استثمار طويل الأجل.

تدمج حلولنا المتقدمة تقنيات البناء لتعزيز الرفاهية والثقة والإنتاجية لشاغلي المبنى ودعم حكومات المنطقة في جهودها لمكافحة الوباء.

كما تعمل هذه الحلول على تمكين أصحاب المباني من التحكم بشكل أكبر في تحسين بيئات أماكن العمل وتزويد المستأجرين بشعور من الراحة والطمأنينة عند العودة إلى العمل.

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