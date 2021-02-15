تغيير اسم «إتش مارك هوستس» إلى «ستوري للضيافة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إتش مارك هوستس» ذراع الضيافة لشركة أبوظبي كابيتال جروب، إتمام إجراءات تغيير اسمها ليصبح ستوري للضيافة.

وستعمل ستوري للضيافة كعلامة تجارية شاملة تقدم مجموعة متكاملة من الخيارات للمقيمين والزوار عبر علامتين تجاريتين فندقيتين مختلفتين هما: فنادق ومنتجعات ستوري من فئة الـ5 نجوم، وفنادق كيو من فئة الـ4 نجوم.

وقال كلاوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: «تدير ستوري للضيافة حالياً 555 غرفة موزعة على خمسة فنادق في دبي، والرباط، وبودغوريتشا، وسيشل.

كما تعتزم الشركة إنشاء وإدارة فنادق جديدة في العواصم الرئيسية والوجهات السياحية وتخطّط لتشغيل أربعة فنادق إضافية خلال الأشهر الـ24 المقبلة. وبحلول العام 2025، تطمح ستوري للضيافة لإدارة 12 فندقاً في جميع أنحاء العالم».

ستوري للضيافة هي شركة رائدة في إدارة الضيافة وملتزمة بتحقيق عوائد ضخمة للمالكين والمستثمرين من خلال تسخير قوة الإلهام. وأضاف: «بدأ الإطلاق التجريبي للعلامة الجديدة مع افتتاح فندق ستوري الرباط في سبتمبر 2020، وفندق كيو بودغوريتشا في يناير 2021، وفندق ستوري سيشل في فبراير 2021.

وفي سيشيل، توسعت علامة ستوري للضيافة بشكل أكبر مع إضافة منتجع فيشرمانز كوف في سيشيل، وهو أول فندق يعكس جذور قطاع الضيافة في الأرخبيل وسيعاد فتح أبوابه في مارس 2021».

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