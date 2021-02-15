«جلف كابيتال» أول عضو بالمنطقة في مبادرة «تيرا كارتا» للاستدامة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، اليوم، أنها انضمت رسمياً إلى مبادرة «تيرا كارتا» Terra Carta العالمية، التي أطلقها أمير ويلز، والتي توفر خارطة طريق للشركات للتقدم نحو مستقبل مستدام بحلول عام 2030.

وقد أصبحت «جلف كابيتال» أول شركة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنضم إلى الميثاق، وتلتزم بخطة عمله المكونة من 10 نقاط، من أجل تحقيق الاستدامة التي تشمل الطبيعة والبشر والمساواة والازدهار.

ويغطي الميثاق الحوكمة البيئية والاجتماعية والتنوع، مثل حوكمة الشركات ومشاركة المساهمين، ودور المستهلكين والطاقة المستدامة، وقابلية التوسع ومحفزات السوق، وعمليات التصنيع.

وينضم الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»، إلى بعض أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم، في دعم الرؤية التي يطرحها الميثاق، للمساعدة على بناء مستقبل مُلهم وعادل ومزدهر ومستدام، يضم الجميع.

وقال الدكتور كريم الصلح: ««تيرا كارتا»، عبارة عن تعهد بوضع الاستدامة في قلب أعمال القطاع الخاص.

وباعتبارها أحد الموقعين على الميثاق، تلتزم «جلف كابيتال» طوعياً، بدعم الاتفاقيات والممارسات الدولية حول الاستدامة والتنوع والعدالة والشمولية، من أجل توفير مستقبل مزدهر للناس وللكوكب.

تعمل «جلف كابيتال» لتحقيق أهداف ملموسة بقدر أكبر في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية، حيث نطبق نظم وإجراءات في كل عملياتنا، وفي محفظة استثماراتنا الكبيرة.

وقد عكفنا مؤخراً على إضفاء الصفة الرسمية على التزاماتنا في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية، من خلال التوقيع على ميثاق «تيرا كارتا»، وكذلك على «مبادرات مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول».

والتعاون مع أقراننا على المستوى العالمي، سيدفع باتجاه ممارسات وأعمال جماعية ملموسة، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للشركات وللناس وللكوكب».

وتم إطلاق «تيرا كارتا»، التي تعني ميثاق الأرض باللغة اللاتينية، في 11 يناير خلال قمة «كوكب واحد»، التي انعقدت في فرنسا. ويُشكّل هذا الميثاق، جزءاً من مبادرة «الأسواق المستدامة» للأمير تشارلز.

وتصل المبادرة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري، بهدف قيادة وتسريع التحول العالمي نحو مستقبل مستدام. وقد استقطبت المبادرة حتى الآن 183 جهة داعمة،.

فبالإضافة إلى «جلف كابيتال»، انضم إلى المبادرة الرؤساء التنفيذيون لشركة «لومبارد أودير» و«بلاك روك» و«يونيليفر» و«أسترازينيكا»، ومطار هيثرو و«بنك أوف أمريكا»، و«كوتس» و«إتش إس بي سي».

ووقعت «جلف كابيتال»، في نوفمبر الفائت، على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وهي تحرص على تطبيق عناصر الحوكمة البيئية والمجتمعية في كل قراراتها الخاصة بالاستثمار والتملك.

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