شهادة إنجاز لمشروع «شايستا» لـ«عزيزي للتطوير العقاري» من «ترخيص»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري حصول مشروعها السكني «شايستا» الذي يقع في الفرجان بدبي على شهادة الإنجاز من «ترخيص». ويتكون مبنى «شايستا» من 12 طابقاً سكنياً، ويضم 284 وحدة مؤلفة من 137 استوديو و124 شقة من غرفة واحدة و15 شقة من غرفتين، و8 وحدات بنتهاوس، و7,100 قدم مربع من المساحات المخصصة لمحلات التجزئة.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: اكتمل «شايستا» في الربع الأول من العام، وسيتلو ذلك العديد من عمليات التسليم في الأسابيع والأشهر القادمة. وتتطلع عزيزي إلى استكمال 46 مشروعاً هذا العام، تضم أكثر من 10,000 وحدة بمساحة بناء إجمالية تزيد على 11.2 مليون قدم مربع.

ويلبي المشروع احتياجات المستخدمين النهائيين الذين يرغبون في التحول من التأجير إلى نمط حياة مربح يقوم على امتلاك المنازل، إضافة إلى المستثمرين الذين يتوقعون تحقيق عوائد متزايدة من الإيجار في الفرجان. ويعتبر هذا الإنجاز الأول بين عديد من المشاريع التي سيعلن عن اكتمالها خلال العام الجاري.

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