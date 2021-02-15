اقتصادية دبي تخالف 8 منشآت وتؤكد عدم التهاون مع التجاوزات

المصدر: البيان الإلكتروني

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 8 منشآت وتنبيه 6 منشآت تجارية أخرى لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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