انتعاش قوي لمطار دبي الدولي بعد عام غير مسبوق

المصدر: البيان الإلكتروني

خطى مطار دبي الدولي (DXB) خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام مليء بالتحديات حيث وصلت حركة المرور السنوية الى 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بانخفاض 70٪ مقارنةً بعام 2019.

أظهرت حركة المرور السنوية التي أعلنت عنها مطارات دبي اليوم رسمياً، أرقام إيجابية في النصف الثاني من العام، حيث تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر. وأظهرت البيانات الختامية تعافيًا ملحوظًا في جميع المجالات، تحديداً عودة الخدمات في الأسواق العالمية بفضل قوة عمليات طيران الإمارات وفلاي دبي، والثقة التي أبدتها شركات الطيران الدولية في العودة إلى المنطقة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "كان العام الماضي بلا شك أحد أكثر الأعوام تحديًا في الآونة الأخيرة. لم يُلاحظ تأثير جائحة COVID-19 في قطاع السفر والسياحة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. تعكس هذه الأرقام بيئة الاختبار، ولكنها تأتي أيضًا مع عنصر من الأمل والثقة.

وأكد أن إعادة بناء ثقة المسافرين، جزء لا يتجزأ من الانتعاش في صناعة السفر والسياحة وإحدى طرق القيام بذلك هي من خلال برنامج التطعيم، على غرار برنامج حكومة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب التكنولوجيا التي ستسمح بسفر سلس وبدون تلامس، مما سيشجع العملاء السفر من جديد. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحويل عمليات الشحن DXB وDWC. بصفتنا مركزًا للقارات، نحن في وضع جيد لدعم توزيع اللقاحات من البلدان المصنعة لها، إلى العالم.

وقال : " نحن على ثقة من أن النظرة المستقبلية ثابتة ومتفائلة. نحن نراقب باستمرار الجداول الزمنية والحجوزات المستقبلية، ونعمل مع شركات الطيران على خططهم للعودة إلى مطار دبي الدولي ووجهات جديدة سيتم تقديمها. هذا سيؤكد أن لدينا القدرة الكافية والقدرة التشغيلية المتاحة لدعم وتيرة التعافي ".

حقائق وأرقام مهمة

استقبل مطار دبي الدولي 25.9 مليون مسافر على مدار عام 2020 (بانخفاض بنسبة 70٪).

خلال الربع الأول من عام 2020، استقبل مطار دبي الدولي 17.8 مليون مسافر (-20٪). تباطأ هذا الرقم بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني بسبب الأحداث التي تلت ذلك في جميع أنحاء العالم. لأول مرة في 60 عامًا من تاريخ أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، شهد شهر أبريل توقف الرحلات التجارية تمامًا، وفقًا لتوجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة. على مدى الأشهر اللاحقة، تم تشغيل 4100 من رحلات العودة إلى الوطن من DXB وDWC (على الرغم من عدم احتساب أرقام حركة المرورDWC هنا)، لأكثر من 500,000 مسافر.

في 23 يونيو 2020، أعادت السلطات فتح المجال الجوي لدولة الإمارات رسمياً وسُمح بالسفر إلى دبي لأغراض السياحة اعتباراً من 7 يوليو 2020. وكان لهذه التغييرات التنظيمية تأثير إيجابي على تحركات الرحلات وازدياد أعداد الركاب بشكل ملحوظ، حتى نهاية العام.

بلغ متوسط أرقام حركة المسافرين في الربعين الثالث والأخير ذروته عند 1.3 مليون.

التعافي

الانتعاش قوي من منظور الأسواق العالمية والوجهات. هناك الآن 147 وجهة (انتعاش بنسبة 61٪) يتم تقديمها من مطار دبي الدولي في 80 سوقًا (انتعاش بنسبة 85٪) على 56 شركة طيران (انتعاش بنسبة 75٪). كان هناك بعض النمو من خلال التحالفات الحكومية التي تم إجراؤها في الربع الأخير من العام، مما سمح للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

احتفظت الهند بصدارتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين لعام 2020 إلى 4.3 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة بـ 1.89 مليون مسافر، وحققت باكستان المركز الثالث بـحوالي 1.86 مليون مسافر. أما الدول الأخرى التي تأتي في قائمة أكبر الوجهات فتشمل المملكة العربية السعودية مع 1.45 مليون مسافر.

المدن الثلاث الأولى كانت لندن (1.15 مليون مسافر) ومومباي (772 ألف مسافر) ونيودلهي مع 722 ألف مسافر.

كفاءة العمليات

في حين كان عام 2020 عاماً مليئا بالتحديات، كان أحد العوامل الإيجابية الرئيسية هي قوة شراكاتنا. لعبت طيران الإمارات وفلاي دبي دورًا محوريًا في جهود التعافي، جنبًا إلى جنب مع دناتا وجميع الجهات الرسمية التي تشكل مجتمع الطيران في دبي.

أظهر شركاء مناطق البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم والمشروبات في بيئة المطار، قوة ومرونة خلال فترة انخفاض نشاط الطيران. كواحد من أوائل المطارات التي قدمت الدعم المالي لشركائنا خلال عام 2020، تمكنا من الحفاظ على مشاريعهم التجارية والتحرك بسرعة لإعادة فتح المنافذ مع زيادة حركة الركاب. كما تم تعزيز هذه الشراكات، وإظهار الثقة في مستقبل مطار دبي الدولي من خلال تمديد العقود مع الشركات الحالية مثل Travelex، وابتكارات جديدة من JCDecaux واتفاقيات مع مجموعة فنادق دبي الرائدة، جميرا.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قدرة هيئة الصحة بدبي على الاستجابة السريعة للبيئة المتغيرة باستمرار واحتياجات الإمارة إنشاء مرافق فحص COVID-19 PCR في مطار دبي الدولي للمسافرين القادمين، مما يجعل حركة السياح وعودة السكان أكثر كفاءة.

حركة الطيران

تعامل مطار دبي الدولي مع 49,603 حركة خلال الربع الأخير (بانخفاض بنسبة 49.8-٪) وبذلك وصلت حركات الطيران السنوية إلى 183,993 (بانخفاض بنسبة 51.4-%)، بينما انخفض متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 188 مسافر، بانخفاض 20.3-٪ سنويًا.

الشحن

تعامل مطار دبي الدولي مع 571 ألفاً و718 طنًا من البضائع في الربع الأخير من العام (بانخفاض بنسبة 13.3-٪) وبلغ حجم الشحن الجوي السنوي ما مقداره 1 مليون و932 ألفاً و22 طنًا (بانخفاض بنسبة 23.2-٪) خلال عام 2020.

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