مؤشرات تعزز تسريع نمو الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي، أبوظبي ــ البيان

أظهرت قطاعات متنوعة من الاقتصاد الوطني مزيداً من عوامل التعافي والانتعاش القوي، وفق مؤشرات عدة، إذ حققت شركات وطنية مُدرجة نمواً في أرباحها وتحولاً إيجابياً من الخسارة إلى الربحية في عام 2020، واستمرت الشركات في التوصية بتوزيعات نقدية على المساهمين رغم التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة «كوفيد19». وأظهر مسح لـ«البيان» أن أرباح 93 شركة مدرجة وصلت إلى 38.8 مليار درهم من 116 شركة.

فيما كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط، والذي أجراه موقع «بيت. كوم» للوظائف، أن 74% من الشركات في الإمارات أعربت عن نيتها في التوظيف خلال العام الجاري. وفي مؤشر آخر على قوة اقتصاد الإمارات، استبعد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تلجأ الإمارات إلى إجراءات تقشف اقتصادي، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19».

وذكر تقرير للمنتدى أن الإمارات تتمتع بحيز أكبر من الإمكانات المالية، نتيجة ارتفاع نصيب الفرد الواحد من ناتجها المحلي الإجمالي. وأكد أن هذه الإمكانات، تجعل الإمارات غير مُضطرة إلى اتخاذ تدابير تقشفية.



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