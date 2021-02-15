سعر خام دبي ضمن الأفضل عالمياً في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

حل متوسط سعر خام دبي ضمن قائمة أفضل أسعار الخامات النفطية القياسية عالمياً من خارج سلة «أوبك» في يناير 2021 بعدما وصل سعره إلى 54.76 دولاراً للبرميل، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

ويشكل خام دبي أساساً مرجعياً للإمدادات الآسيوية، كما أنه يعد من المعايير القياسية المستخدمة في تحديد سعر النفط عالمياً نظراً لتميزه بسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية بالمقارنة بباقي المزائج النفطية المستخرجة من الخليج العربي.

وتظهر إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط أنه بالإضافة إلى أسعار الـ13 خاماً التي تتألف منها سلة «أوبك»، فإن هناك أيضاً 8 خامات أخرى على مستوى العالم يتم الاسترشاد بها لتحديد أسعار النفط عالمياً ومن ضمنها خام دبي.

يشار إلى أن خام دبي القياسي للشرق الأوسط، يتم عرضه من خلال منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للتسعير.

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