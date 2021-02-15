المنتدى الاقتصادي يستبعد حاجة الإمارات لإجراءات تقشف

المصدر: دبي - سيد صالح

استبعد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تلجأ الإمارات إلى إجراءات تقشف اقتصادي، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». ونشر المنتدى على موقعه الشبكي، تقريراً عن التحول الذي تحتاجه دول الخليج العربي في الدور الاقتصادي، الذي تضطلع به الحكومات، في ظل المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة.

وذكر التقرير أن الإمارات تتمتع بحيز أكبر من الإمكانات المالية، نتيجة ارتفاع نصيب الفرد الواحد من ناتجها المحلي الإجمالي. وأكد التقرير أن هذه الإمكانات، تجعل الإمارات غير مُضطرة إلى اتخاذ تدابير تقشفية، كخفض رواتب الموظفين الحكوميين، أو رفع أسعار الطاقة والمحروقات، أو فرض المزيد من ضريبة القيمة المضافة، أو فرض ضرائب على الدخل.

وسلط المنتدى، الضوء في تقرير آخر على استئثار الإمارات بمركزين ضمن أكبر 10 صناديق استثمار سيادية للثروات على مستوى العالم، من حيث إجمالي الأصول المملوكة لها.

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