%166 زيادة أرباح شعاع كابيتال إلى 125 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية»، نتائجها المالية الأولية لعام 2020. وحققت المجموعة في هذا العام، أرباحاً سنوية صافية، بلغت 125 مليون درهم، بزيادة قدرها 166 % على أساس سنوي عن عام 2019، حيث بلغت 47 مليون درهم.

كما ارتفعت الأرباح السنوية للمجموعة، قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، بنسبة 87 % على أساس سنوي، لتصل إلى 348 مليون درهم. وتُعزى هذه النتائج الأولية إلى قيام المجموعة بتعديلات في تقييم وحدة الأصول غير الأساسية، قيمتها 73 مليون درهم، من أجل تسريع وتيرة تقليصها، وأرباح صافية في محفظة الأصول بقيمة 104 ملايين درهم، على أساس القيمة السوقية، بما في ذلك الشركات الزميلة، وتعديلات أخرى في تقييم المحافظ الاستثمارية، بقيمة 114 مليون درهم.

وفي ظل جائحة «كوفيد 19» العالمية، وبرنامج التكامل التحولي الذي أطلقته «شعاع»، بعد اندماجها مع «مجموعة أبوظبي المالية» في أغسطس 2019، استطاعت المجموعة تحقيق أداء مالي قوي، وتقدم ملحوظ على الصعيد الاستراتيجي. وركزت إدارة المجموعة بشكل خاص، على زيادة الإيرادات المتكررة، عبر إطلاق أدوات رأسمالية دائمة جديدة، وكذلك تعزيز مستوى العمليات والربحية، وتحقيق منافع التآزر المستهدفة في أول عام كامل بعد الاندماج.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «في عام 2020، أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق هذه الاستراتيجية. كما سجلنا إنجازات وصفقات بارزة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكامل تحولي، في ظل جائحة «كوفيد 19». ولهذا، نحن فخورون بتسجيل زيادة سنوية في الأرباح تزيد عن الضعف، ما يؤكد مرونة وإمكانات نموذج أعمالنا». وأضاف: «بدأنا عام 2021 بقوة، لا سيما مع قطف المزيد من فوائد التآزر على صعيدي التكلفة والإيرادات، وتعزيز ميزانيتنا العمومية، ومواصلة طرح منتجات جديدة مبتكرة، ستعزز إيراداتنا المتكررة على المدى الطويل. كما أننا لا نزال نتمتع بمكانة قوية، تؤهلنا لمتابعة طموحاتنا في النمو، يدعمنا في ذلك الزخم القوي لأعمالنا، والعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز