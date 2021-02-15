212.5 مليوناً أرباح «أم القيوين الوطني»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حقق «بنك أم القيوين الوطني» أرباحاً صافية بلغت 212.52 مليون درهم في 2020، مقابل 424.39 مليوناً في 2019. وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن إجمالي الإيرادات بلغ 560.57 مليون درهم في 2020، بينما بلغ الدخل التشغيلي 324.46 مليون درهم.

وأكد البنك أن وضع السيولة لديه لا يزال قوياً، حيث وصل إلى 38.66% كما في 31 ديسمبر 2020، فيما يتمتع البنك بمعدل جيد من نسبة كفاية رأس المال وكذلك نسبة الشق الأول لرأس المال عند 41.79% و40.68% على التوالي كما في 31 ديسمبر 2020.

وأشار إلى أنه باتباع سياسة حذرة تقوم على الموازنة بين النمو وتحقيق الربحية، بلغ إجمالي الأصول 13.55 مليار درهم في نهاية 2020.

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